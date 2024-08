Anzeige: Vereinsvorstellung VfR Hornberg

1 Die Spieler des VfR Hornberg (in Blau) wollen auch in dieser Saison wieder angreifen. Foto: Künstle

Der VfR Hornberg hat sich in der vergangenen Spielzeit der Kreisliga A auf Platz Sieben geschossen. Ende August geht es im ersten Spiel direkt gegen den FV Biberach. Ein leichtes Spiel dürfte es nicht werden, der Gegner hat es 2023/2024 bis auf Rang Drei geschafft.









In der Kreisliga A Süd hat der VfR Hornberg in der vergangenen Spielzeit eine souveräne Leistung hingelegt. Letztlich schaffte es das Team mit 43 Punkten auf Rang Sieben. In der Saison 2022/2023 musste man sich derweil noch mit Platz Elf (38 Punkte) zufrieden geben.