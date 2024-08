Anzeige: Vereinsvorstellung TGB Lahr

1 Der TGB Lahr (am Ball) setzt für die neue Saison großteilig auf die Spieler, die im Aufstiegsjahr überzeugt haben. Foto: Künstle

Mit nur einer Niederlage hat sich das Team von der Dammenmühle in der Kreisliga B die Meisterschaft gesichert. Nun bleibt der Kader weitestgehend zusammen und auch eine Klasse höher ist der Truppe einiges zuzutrauen. Im jüngsten Testspiel wurde Bezirksligist SC Offenburg mit 6:3 deutlich besiegt.









Die Serie in der Vorsaison hat für Aufsehen gesorgt: Vorzeitig hatte der TGB Lahr den Titel in der Kreisliga B mit einem 4:2-Sieg gegen Kippenheim sicher – und das ohne eine einzige Niederlage. Erst am letzten Spieltag, als der Druck dann schon weg war, gab es eine 3:4-Niederlage gegen den SV Grafenhausen. Glatte sieben Zähler Vorsprung hatten die Lahrer schließlich auf den Tabellenzweiten aus Kippenheim.