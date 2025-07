Die Stimmung im Verein ist sehr gut. das wird im Gespräch mit TGB-Vorstand Batuhan Tug klar. Schon früh ist die Mannschaft in die Vorbereitung für die anstehende Kreisliga A-Saison eingestiegen. Mit der disziplinierten Vorbereitung will der Club in der Spielzeit 25/26 zu den Top-Teams der Liga zählen.

„Oben mitspielen“, erklärt Tug den Anspruch seines Vereins. Dass das kein unrealistisches Ziel ist, hat bereits die vergangene Saison klar gemacht.

Als Aufsteiger gestartet, hat sich der TGB nach oben gearbeitet und die Saison auf einem respektablen fünften Rang beendet. Vor dem abschließenden Spieltag habe man sogar noch auf Platz drei gestanden, erinnert Tug.

Neuzugang mit Profi-Erfahrung

Wer zu den Spitzenteams gehören will, blickt in Richtung Aufstieg, oder? Darauf könne man spekulieren, meint Tug. Er ergänzt aber: „ich will keinen Druck auf die Spieler aufbauen.“ Ziel ist somit „nur“ eine gute Saison mit schönem Fußball.

Personell sieht sich der Club gestärkt. Viele Spieler sind weiter an Bord, andere kommen hinzu. Ein prominenter Neuzugang: Mike Gbajie. Der Stürmer ist ein Ex-Profi, lief in der zweiten und dritten Liga der Vereinigten Arabischen Emirate auf. Nach seiner Abkehr vom Profigeschäft machte Gbajie zunächst in Rust Halt. Nun trägt er das Dress des TGB. Tug ist überzeugt, dass der Stürmer in Lahr punkten wird. Ein weiterer Ex-Ruster verstärkt die Mannschaft vom erklärten TGB-Wunschtrainer Christian Saban und bringt Bezirksligaerfahrung mit: Yves Kraut.

Viele Zuschauer an Spieltagen

Die Strategie, Christian Saban als Trainer zu verpflichten, ist für den Verein aufgegangen. „Er weiß, wie die Fußballer ticken“, lobt Tug Saban. Der Vorsitzende sieht eine „spielstarke Truppe“, die mit qualitativem Passspiel überzeugen kann. Die jüngsten Testspiele gegen Teams aus der Bezirksliga hätten das bestätigt.

Ankommen, da ist sich Tug sicher, wird die TGB-Spielweise auch bei den Zuschauern. Bei Spieltagen seien stets viele Zuschauer vor Ort, berichtet er. „Wir sind zwar ein türkischer Club, aber bei uns ist jeder willkommen.“