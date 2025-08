Nach seinem umjubelten Aufstieg in die Bezirksliga im Jahr 2023, hat sich der Club in der Spielklasse etabliert. Das soll aus SV-Sicht auch so bleiben.

Mit beständigen Leistungen hat sich der Club aus Steinach in der Bezirksliga etabliert. Eine beachtliche Leistung, schließlich haben sich die Kicker über Jahre von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga hochgearbeitet.

Über die Relegation in der Spielzeit 22/23 aufgestiegen, hat das Team aus dem Kinzigtal so manch Gegner überrascht. Den Klassenerhalt als Ziel hat das Team bisher immer erreicht. Auch in der anstehenden Saison wird die Elf von Cheftrainer Stefan Allgaier wieder versuchen, die vermeintlichen Favoriten zu ärgern.

Wie üblich standen auch für den SV Steinach zum Ender der vergangenen Spielzeit Veränderungen an. Der Club ehrte verdiente Spieler, die ihre fußballerische Laufbahn beim SVS beendeten.

SV muss nun auf Torjäger Marco Vetter verzichten

Ein Abschied sticht dabei besonders heraus: Marco Vetter wird in der am 16. August startenden Bezirksligasaison nicht mehr für die Steinacher auflaufen. In der Spielzeit 24/25 war die Nummer 19 der Garant für Treffer. Elf Tore steuerte Vetter für seine Farben bei. In einem Beitrag auf de Plattform Instagram bedankt sich der Club bei Vetter und weiteren Spielern für deren Engagement. „Danke für euren Einsatz, eure Treue und euren Kampf auf dem Platz“, heißt es in der Mitteilung. Einige der Abgänge, so kündigt es der SV an, werden sich wohl weiter im Vereinsgeschehen des SVS beteiligen. „Es war uns eine Ehre, euch in unseren Farben spielen zu sehen“, würdigt der Sportverein.

Die Schwarz-Roten befinden sich derweil in den letzten Zügen der Vorbereitungen auf den Ligastart. Die Anhänger des SV dürfen sich besonders auf das erste Pflichtspiel freuen. Mit einem Heimspiel gegen den FC Ettenheim-Altdorf am Samstag, 16. August, wartet für Trainer Stefan Allgaier und seine Spieler ein attraktiver und gleichzeitig noch unbekannter Gegner. Der FC aus der Rohanstadt bestreitet seine Premierensaison.

Auftaktpartie verspricht Spannung

Hervorgegangen ist der neugegründete Fußballverein aus den Bezirksligisten FV Ettenheim und FSV Altdorf. Das neue Ettenheimer Bündnis wusste in den bisherigen Testspielen noch nicht wirklich zu überzeugen. Hat der, zumindest was die Gemeinde angeht, kleinere SV Steinach also in eine Favoritenrolle? Mit einem Unentschieden im jüngsten Testspiel gegen Biberach und einer knappen 1:0-Niederlage gegen den Ligakonkurrenten Zeller FV zeigte die Elf, dass sie eingespielt ist.

Nach dem Ligastart steht dann auch schon eine weitere Herausforderung an. Auswärts geht es am 20. August in den Bezirkspokal.