Anzeige: Vereinsvorstellung SV Steinach

Nach der Winterpause drehte der SV Steinach in der Bezirksliga richtig auf. Platz drei in der Rückrunden-Tabelle sicherte den Klassenerhalt. Das Team ärgerte am letzten Spieltag sogar den Aufstiegsaspiranten SC Lahr II. Nun steht das zweite Jahr nach dem Aufstieg an, das erfahrungsgemäß besonders schwierig ist.

Am letzten Spieltag der vergangenen Saison ging es für den SV Steinach um nichts mehr. Der Aufsteiger hatte längst den Lohn für eine starke Spielzeit eingefahren und den Klassenerhalt sicher. Satte 15 Punkte Vorsprung hatten die Steinacher in der Endabrechnung auf den ersten Abstiegsplatz.

Trotz der gesicherten Position in der Tabelle kam den Kickern aus dem Kinzigtal am letzten Spieltag noch eine tragende Rolle zu, denn die Reserve des SC Lahr war als Aufstiegsaspirant zu Gast. Mit drei Punkten hätten die Lahrer noch einmal Druck auf Platz zwei machen können, der zur Relegationsteilnahme berechtigte. Doch im Duell der Aufsteiger wehrte sich Steinach erfolgreich. Gegen das Spitzenteam gab es zum Saisonabschluss ein 1:1.

Das Hinspiel hatte Steinach noch mit 0:4 verloren, doch der Punkt gegen die Lahrer war trotzdem nicht unbedingt eine Überraschung, denn Steinach kam in der Rückrunde richtig ins Rollen. Das Team von Stefan Allgaier, der in seiner ersten Saison als Cheftrainer in der Verantwortung stand, hatte in der Hinrunde gerade einmal 18 Punkte geholt. Doch nach der Winterpause gab es 27 Zähler, die Steinach als drittbestes Team der Rückserie auswiesen.

Das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist erfahrungsgemäß das schwierigste Jahr, aber die Steinacher sind nach viel Euphorie in der Vorsaison für die neue Runde gerüstet. In den Testspielen gab es Licht und Schatten. Gegen den SC Hofstetten setzte es eine 3:6-Niederlage, der SV Oberharmersbach wurde mit 3:0 besiegt, gegen die Reserve vom SV Oberwolfach gab es gar einen 5:1-Erfolg und gegen den FV Zell-Weierbach dann wieder eine 0:2-Niederlage. Beim Mode-Giesler-Cup besiegte Welschensteinach Gastgeber Steinach nach früher Führung durch Miguel Kopf und dem zwischenzeitlichen 1:1 durch ein Eigentor mit einem Treffer in der Schlussminute durch Arian Steiner mit 2:1.