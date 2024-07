Anzeige: Vereinsvorstellung SV Rust

Nach dem Abstieg aus der Landesliga ist es beim SV Rust in der vergangenen Runde noch nicht so rund gelaufen. Im April schmiss Trainer Christian Saban hin und Oliver Dewes übernahm schon früher als zuvor gedacht. In der Liga gab es Rang sieben. „Der SV Rust hat hohe Ziele“, betont nun Vorstand Ralf Arndt.

Diesen späten Abgang hatte der SV Rust nicht auf der Rechnung. Keeper Jonas Witt, schon beim SC Lahr als einer der besten Torhüter der Verbandsliga bekannt gewesen, hat sich im Sommer 2023 den Kickern vor den Toren des Europa-Parks angeschlossen – und zieht nun nach nur einem Jahr wieder weiter. Der Wechsel zum FV Herbolzheim wurde erst vor wenigen Tagen vollzogen. „Dort bekommt er einen Amateurvertrag, was für ihn auch ein wenig mehr Geld bedeutet“, erläutert SVR-Vorstand Ralf Arndt im Gespräch mit unserer Redaktion.

Seine Enttäuschung über den Wechsel des Tormannes kurz vor dem Saisonstart ist deutlich vernehmbar, aber es gibt auch schon Ersatz. „Daniel Ross wird jetzt unsere Nummer eins“, so Arndt. Der 21-Jährige kam im Sommer vom FC Teningen zu den Rustern. Victor Draghici ist ein weiterer Neuzugang. Draghici spielte zuletzt für den Offenburger FV, mit denen er aus der Oberliga abstieg. Für die Offenburger war er nur vier Monate im Einsatz. Zuvor nahm seine sportliche Laufbahn beim FV Langenwinkel Fahrt auf. Für den Landesligisten, der in der zurückliegenden Saison sein Team aufgrund eines Insolvenzverfahrens abmelden musste, war der 30-jährige Abwehrmann sieben Jahre lang am Ball.

Auch Geraldum Kappa war bis zur Abmeldung des Teams bei Langenwinkel am Ball, wechselte dann zum FSV Seelbach und ist jetzt beim SV Rust. „Mit Geraldum bekommen wir einen dynamischen und schnellen Stürmer, der aufgrund seines Alters noch viel Potenzial für mehr mitbringt, für uns aber schon jetzt eine absolute Bereicherung sein wird“, ist sich Arndt sicher.

Besonderes Augenmerkt liegt auf der richtigen Teamchemie

Zwei weitere neue Spieler holte der Verein schon im Mai. Marc Stefan wird künftig das Dress der Ruster tragen. Der 26-Jährige ist defensiv variabel einsetzbar und verfügt über reichlich Erfahrung. Stefan lief drei Jahre für den Kehler FV in der Verbandsliga auf. Auch in der Landesliga kann der Spieler auf einige Einsatzzeit zurückblicken. Dort war er Teil der Mannschaften des FV Langenwinkel und des SV Niederschopfheim. Offensiv gefährlicher wollen die Ruster mit Yven Kraut werden. Der 22-Jährige fühlt sich auf verschiedenen Positionen wohl. Ausgebildet in der Jugend des Offenburger FV und Bahlinger SC stand Kraut zuletzt in den Diensten des FV Langenwinkel.

„Die Spieler wollen was erreichen“, ist Arndt überzeugt. Nach der zuletzt enttäuschenden Saison lege der SV besonderen Wert auf den Zusammenhalt in der Mannschaft. „Die Teamchemie muss dabei stimmen“, so der Vorstand. Mit den Neuzugängen sieht sich der Verein gut aufgestellt, um wieder um die oberen Plätze mitzuspielen. Die Mission sei es, in den Top fünf der Liga zu bleiben. „Der SV Rust hat hohe Ziele“, so Arndt.

Torreiche Testspiele mit zwei Siegen und zwei Niederlagen

Zuversichtlich, langfristig die Ziele zu erreichen, stimmt den Verein auch die Trainerfrage. Oliver Dewes, der noch vor Ende der Saison gewonnene Trainer, sei das „i-Tüpfelchen“.

Dewes gibt ebenfalls Geschlossenheit als Devise aus: „Unser Fokus muss auf einer Mannschaftstaktik und nicht auf der Taktik einzelner Gruppen liegen. Zudem dürfen wir nicht in Diskussionen untereinander oder mit dem Schiedsrichter vom Spiel abdriften“, betonte der ehemalige Trainer des SC Lahr schon zu Beginn seiner Amtszeit in Rust Ende April. In den sechs Spieltagen, die Dewes schon in der abgelaufenen Runde in der Verantwortung war, steuerte Rust ins sichere Fahrwasser. Es gab einein 4:2-Sieg gegen Renchen, ein 5:0-Kantersieg gegen Haslach, eine 2:5-Niederlage gegen Freistett/Rheinbischofsheim, einen 2:0-Sieg gegen die Reserve vom SC Lahr, eine 2:4-Pleite gegen Altdorf und ein 5:0 gegen Willstätt.

Neben den zwei Neuzugängen gibt es auch fünf Abgänge beim SV Rust. Die Stammspieler Seyithan Olcan, Rasim Kastrati und Artur Schlotgauer mussten sich einen neuen Verein suchen. „Sie sind aus disziplinarischen Gründen suspendiert“, erklärt SVR-Vorstand Arndt. Zudem zieht es Marvin Sehrer und Kevin Maier zur SG Rheinhausen in die Kreisliga A.

In vier Testspielen gab es für die Ruster bislang zwei Niederlagen und zwei Siege. Zunächst gab es gegen die SF Eintracht Freiburg ein 3:8 und darauf folgte eine 1:5-Pleite gegen die U 23 vom Bahlinger SC. Die U 23 vom Freiburger FC wurde anschließend mit mit 4:2 besiegt und zuletzt gab es einen 6:0-Kantersieg gegen den FC Ottenheim. Nun ist noch ein Testspiel gegen den SC Orschweier angesetzt, bevor es am 18. August mit dem ersten Pflichtspiel ernst wird. Der Gegner im Bezirkspokal steht noch nicht fest. In die neue Bezirksligasaison startet der SV Rust am 25. August gegen den SC Offenburg.

Zugänge: Daniel Ross (FC Teningen), Victor Draghici (Offenburger FV), Geraldum Kappa (FSV Seelbach), Marc Stefan (SV Niederschopfheim) und Yven Kraut (FV Langenwinkel).

Abgänge: Seyithan Olcan, Rasim Kastrati, Artur Schlotgauer (Verträge aufgelöst), Marvin Sehrer und Kevin Maier (SG Rheinhausen).