Die Kicker stehen in der Landesliga vor einer schwierige Mission. Das Team wird sich verändern und junge Spieler müssen an das hohe Niveau bei den Herren herangeführt werden.

Kürzlich hat der SV Oberwolfach sein Trainingslager in Breisach beendet. Vor dem Landesligisten aus dem Wolftal liegt eine schwierige, aber auch reizvolle Saison.

Trotz Aderlass und Umbruch vor einem Jahr schaffte der SVO in der vergangenen Runde einen respektablen sechsten Tabellenplatz. Dieser Umbruch wird sich aufgrund von Verletzungen, Beendigung der Karriere oder beruflichen Veränderungen bei den Spielern auch in der kommenden Saison fortsetzen. Da externe Neuzugänge beim SVO selten sind, besteht die Hauptaufgabe darin, die eigenen Nachwuchsspieler zügig ans Landesliga-Niveau heranzuführen. „Wir wollen so schnell wie möglich die notwendigen Punkte sammeln, damit wir mit der hinteren Tabellenregion nichts zu tun haben“, so Dirk Flaig, der zusammen mit Jürgen Ehrhardt das Trainergespann bildet. „Dies wird eine echte Herausforderung und eine größere als vergangene Saison - wenn man sich die diesjährige Besetzung der Liga anschaut“, betont er.

Routinier und Allrounder Simon Janetzko hat seine Kickschuhe an den Nagel gehängt, dafür stießen sechs Youngster von den eigenen A-Junioren zum Kader der Aktiven. Diverse Verletzungen und verletzungsanfällige Akteure erschweren dem Trainerteam die Arbeit.

Violand Kerellaj kann auf dem Platz nicht helfen

Der Kader des SV Oberwolfach ist trotzdem noch gut besetzt, jedoch nicht mehr so in der Breite wie in den vergangenen Jahren. „Wir sollten nicht zu viele Ausfälle unserer Stützen haben“, weiß daher auch Coach Flaig.

Gut getan hätte Violand Kerellaj den Wolftälern. Der langjährige Verbandsligaspieler und frühere Akteur des SC Lahr wollte nach einem konservativ behandelten Kreuzbandriss ein sportliches Comeback bei den Schwarz-Weißen in Angriff nehmen. Nach einem Testspieleinsatz hat der frühere Jugendspieler des SVO aber mit einer erneuten Verletzung am lädierten Knie zu kämpfen, so dass es mit der dauerhaften Rückkehr auf den Platz eher schlecht aussieht.

Der bis dato letzte Testkick im am Sonntag zu Ende gegangenen Trainingslager in Breisach ging gegen den Bezirksligisten SG Prechtal/Oberprechtal dank schwerer Beine und Personalknappheit mit 1:3 verloren. Ansonsten waren der bisherige Verlauf der Vorbereitung und die Testspiele gut.

Das erste Pflichtspiel bestreitet der SV Oberwolfach am 10. August in der ersten Hauptrunde des Verbandspokals beim amtierenden Bezirkspokalsieger und Bezirksliga-Aufsteiger SV Diersheim. Am Wochenende darauf beginnt die neue Landesliga-Saison für die Oberwolfacher mit einem Auswärtsspiel bei der SpVgg Ottenau. Das erste Heimspiel findet am 23. August gegen den FV Würmersheim statt.

Trotz der großen Herausforderungen bietet die neue Runde in einer enorm ausgeglichenen Liga aber auch viel Reizvolles. Durch den Aufstieg des SV Schapbach, Kooperationspartner des SVO im Jugendbereich, kommt es neben dem Nachbarschaftsduell mit dem SC Hofstetten zu weiteren Derby-Höhepunkten vor großer Kulisse.

Auch auf die attraktiven Duelle mit dem großen Traditionsverein Offenburger FV oder dem zweiten Verbandsliga-Absteiger SC Durbachtal dürfen sich die Oberwolfacher Fans freuen.