Anzeige: Vereinsvorstellung SV Oberwolfach

1 Der SV Oberwolfach (in Rot, hier gegen den Kehler FV) hat nur einen externen Zugang für die neue Spielzeit. Dafür gibt es allerdings zwei Rückkehrer nach langer Verletzungszeit. Foto: Schmider

Viele Veränderungen gibt es im Kader des SVO für die neue Runde in der Landesliga nicht. Sechs Junioren rücken in das Team auf. Zudem greifen zwei lange verletzte Spieler wieder an, zwei Spieler sind weg und Kim Wille vom SV Hausach ist der einzige Neuzugang. Eine gute Rolle ist dem Team wieder zuzutrauen.









Schlussendlich ist das Team aus dem Wolftal in der abgelaufenen Runde in der Landesliga da gelandet, wo es zu erwarten war. Seit dem Aufstieg in die sechsthöchste Spielklasse im Jahr 2019 hatte der SV Oberwolfach nur einen Ausreißer nach unten, als die Mannschaft 2021 nur auf Rang zehn einlief. Ansonsten waren immer die vorderen Plätze das Territorium der Wolftal-Kicker. Auf Platz fünf und Platz drei in den Vorjahren gab es nun einen sechsten Rang.