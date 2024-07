Anzeige: Vereinsvorstellung SV Oberschopfheim

1 Der SV Oberschopfheim hat sich in den jüngsten Testspielen mit einer starken Offensive gezeigt. Foto: Künstle

Die Kicker aus dem Friesenheimer Ortsteil haben nach einem starken Start in der abgelaufenen Saison abgebaut und waren schließlich im unteren Mittelfeld. Nun gibt es einige personelle Veränderungen. In zwei Testspielen zeigte sich die Mannschaft zuletzt mit 16 Treffern besonders torgefährlich.









Beim SV Oberschopfheim können die Dinge in der kommenden Saison im wahrsten Sinne des Wortes in einem neuen Licht gesehen werden. Das Flutlicht wurde saniert und nun wird auf LED-Technik gesetzt. „Die bekannten herkömmlichen Metalldampflampen haben ausgedient. Nun können wir per Knopfdruck die Beleuchtung an der Stelle einschalten, wo und wie es benötigt wird.Durch den geringen Energieverbrauch der LED-Leuchten in Kombination mit der flexiblen Beleuchtung schonen wir nachhaltig die Umwelt und sparen mit der neuen Anlage Stromkosten“, freut sich der Verein auf seiner Internetseite.