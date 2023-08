Mit Rang sechs gelang Bezirksligist SV Oberschopfheim in der vergangenen Runde eine sichere und konstante Saison, nachdem ein Jahr zuvor noch knallharter Abstiegskampf an der Tagesordnung war. „Als Sechster konnten wir äußerst zufrieden sein. Noch mehr sogar, wenn man bedenkt, dass wir angesichts unseres äußerst kleinen Kaders von Verletzungen weitgehend verschont geblieben sind. Wir haben nicht selten gerade einmal mit zwölf oder 13 Spielern agieren müssen“, sagt Reiner Fautz, Sportlicher Leiter des SVO, im Rückblick erleichtert.

Aus der Saison, sei sie auch noch so positiv verlaufen, wurden Lehren gezogen. „Uns war klar, dass der Kader breiter werden musste, um Spielern auch einmal eine Pause geben zu können“, unterstreicht Fautz. Das gelang, denn zwei Abgängen stehen gleich sieben Neuzugänge gegenüber. Bekanntester Name ist dabei sicher Abwehrspieler Andreas Bürkle, der von Verbandsligist SC Lahr in den Friesenheimer Teilort wechselte. „Er bringt eine andere Qualität mit. Es herrscht mit ihm auch ein anderer Zug“, beobachtet Fautz. Bürkle steht ausbildungsbedingt allerdings noch nicht vollumfänglich zur Verfügung. „Er trainiert derzeit nur ab und an mit, ab Anfang Oktober wird er aber voll zu uns stoßen“, erklärt der Sportliche Leiter.

Konkurrenzkampf wird deutlich verschärft

Wo vergangene Saison 34 Spieler eingesetzt wurden, um Kaderlücken einigermaßen zu füllen, herrscht nun deutlich mehr Konkurrenzkampf. „Jeder Spieler soll das Gefühl bekommen, wichtig zu sein. Das gilt nicht nur für jene in der Anfangself. Je nach Spielsituation ist es stets wichtig, Impulse von der Bank aus setzen zu können. Das muss aber auch jedem gewärtig sein“, fordern die Verantwortlichen von den Spielern ein.

Die durchschnittliche Beteiligung an den Trainingseinheiten lag bei 20 Spielern. „Das ist ein ganz anderes Arbeiten als in der Vorsaison“, stellt Trainer Alexander Zehnle zufrieden heraus. Taktisch wurde in der Vorbereitung an Details gefeilt. Zudem wurde die Abwehr-Dreierkette als denkbares Modell einstudiert. „Das hat ganz gut geklappt“, befindet Fautz.

Für Teile des Kaders, die aus der Kreisliga B hinzu kamen, bestand eine der wesentlichen Herausforderungen in der Gewöhnung an das höhere Tempo. Das soll auch insgesamt zur Weiterentwicklung des Kaders gehören. „Wir wollen mit mehr Tempo nach vorne agieren und eine klarere Linie fahren. Aufgrund der geringen Kadergröße war das vergangene Saison nicht so möglich, aber jetzt herrschen andere Voraussetzungen“, führt Fautz aus.

In Oberschopfheim stellen sich alle Beteiligten auf eine neuerlich enge Runde ein. „Die Liga wird noch kompakter. Ich habe die beiden Absteiger SV Rust und FSV Seelbach und ebenso den SV Oberkirch auf der Rechnung“, zeigt der Sportliche Leiter auf.

Zur eigenen SVO-Zielsetzung lässt er sich entlocken: „Wir wollen es stufenweise halten. Frühestmöglicher Klassenerhalt, dann einstelliger Tabellenplatz. Sollte es im Idealfall noch besser laufen, wäre das ein Bonus.“

Beim SVO gehen alle Beteiligten die Saison zuversichtlich an. Das liegt nicht zuletzt an der Arbeit von Trainer Zehnle, dem Reiner Fautz ein großes Kompliment macht: „Er hat bis hierher immer durchgezogen, wie schwierig die Situation mitunter auch war. Das war und ist großartig.“

Kader, Zu- und Abgänge und Trainer beim SVO

Tor: Kai Schätzle, Stefan Broß, Johannes Pilgram und Robert Unrau.

Abwehr: Jacob Ruf, Andreas Bürkle , Felix Neumann, Max Müller, Steven Larouche, Michael Röderer, Benjamin Benz, Daniel Seiter und Samuel Maier.

Mittelfeld: Johnathan Riehle, Johannes Wenzel, Tim Peters, Dion Geiger, Tim Eckenfels, Simon Fünfgeld, Joshua Stortz, Matteo Kientz und Fabian Konradt.

Angriff: Dimitri Holm, Loris Reinbold, Felix Baral und Marco Hofstetter.

Zugänge: Kai Schätzle (Zeller FV), Matteo Kientz, Simon Fünfgeld (SC Friesenheim), Felix Baral (SV Niederschopfheim), Fabian Konradt (DJK Prinzbach), Andreas Bürkle (SC Lahr) und Max Müller (eigene Jugend).

Abgänge: Kevin Schneider (FC Ohlsbach) und Justin Lorenz (SC Lahr).

Trainer: Alexander Zehnle