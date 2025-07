Die starke Auswärtsbilanz sicherte in der Bezirksliga die Klasse. Der SVO geht nun mit dem neuen Spielertrainer Eduard Jung die Runde an.

Das Spiel des Jahres hat auf der Anlage des SV Oberschopfheim bereits vor Beginn der neuen Bezirksligasaison stattgefunden – in dieser Partie stand der SVO allerdings gar nicht auf dem Platz. Mitte Juli war der große SC Freiburg im Friesenheimer Ortsteil, um gegen den SV Sandhausen zu testen.

Trainer Julian Schuster wollte mit seinem Team gegen einen hochklassigen Gegner testen, weshalb die Oberschopfheimer – bei allem Glaube an die eigenen Fähigkeiten – dann doch recht schnell aus der Verlosung waren. Für die Verantwortlichen beim SVO war es kein Problem, dass nicht das eigene Team gegen den Europa-League-Teilnehmer spielten durfte. Zum 100. Geburtstag des Vereins war die reine Anwesenheit der Profis Geschenk genug und in der Kirchenriedstraße herrschte Ausnahmezustand. Rund 4000 Zuschauer machten Stimmung.

Stimmung soll natürlich auch wieder aufkommen, wenn der Bezirksligist selbst gegen den Ball tritt. Die Kicker vom neuen Spielertrainer Eduard Jung, der bereits im Januar seine Zusage gab, beim SVO nun im Sommer anzufangen, haben vor dem eigenen Anhang allerdings auch etwas gutzumachen. In der abgelaufenen Spielzeit kam das Team zwar als Tabellensiebter entspannt über die Ziellinie, der eklatante Unterschied zwischen dem Heim- und Auswärtsgesicht der Mannschaft fällt allerdings sofort auf. Der SVO war kein gerngesehener Gast. In 15 Spielen in der Fremde wurden 31 Zähler geholt. Nur Meister Schapbach war in dieser Bilanz besser. Wenn allerdings nur die Heimzähler gelten würden, wäre der SVO abgestiegen. Nur 15 Punkte gab es auf eigenem Geläuf. In dieser Bilanz ist das Team auch zweiter – von unten.

Um den Heimfluch zu beenden, wurden einige neue Spieler geholt. Trainer Jung wirkt selbst auf dem Platz mit. Zudem sind noch Darius Seceta, Tufan Tasan, Nico Beiser und Dacide Di Benedetto frisch mit dabei. Als vierfacher Torschütze machte zuletzt beim Test in Oberharmersbach zudem Felix Baral auf sich aufmerksam. Das spiel ging aber mit 4:6 verloren.

Dem SVO ist zuzutrauen, auch in der kommenden Runde im sicheren Mittelfeld einzulaufen.