Nach acht Jahren in Bezirks- und sogar Landesliga ist der SV Oberharmersbach nun wieder in der Kreisliga A am Ball. Der direkte Wiederaufstieg wird als gut möglich angesehen. Doch Sportvorstand Günter Roth hat einige harte Konkurrenten auf dem Zettel. Ein Garant für den Erfolg soll der Keeper werden.

Nicht viel hätte gefehlt und der SV Oberharmersbach hätte für diese Saison wieder in der Bezirksliga um Punkte gekämpft. Zwei Zähler standen die Nachbarn aus Unterharmersbach schließlich besser da und so muss das Team von Trainer Patrick Gutmann nun in der Kreisliga A kicken.

„Dort gehören wir schon zu den Favoriten. Dabei sind wir aber in großer Gesellschaft“, sagt Günter Roth, Sportvorstand beim SVO, im Gespräch mit unserer Zeitung. Dinglingen sieht er als große Konkurrenz um die Aufstiegsplätze an. „Und auch Biberach wird eine gute Rolle spielen. Zudem hat die SG Gengenbach/Reichenbach die Staffel gewechselt und ist eine Unbekannte für uns und die Reserve von Oberwolfach ist stark. Es wird schon schwierig werden, denn wir müssen uns in der Liga erst einmal zurechtfinden“, ist sich Roth bewusst.

Ein Trumpf in der kommenden Runde soll diesmal ein gesundes Team sein. „Wir hatten schon großes Verletzungspech im Abstiegsjahr. Zu den drei bis vier langzeitverletzten Feldspielern kam auch noch unsere etatmäßige Nummer eins dazu“, so Roth.

Nummer eins Steffen Till ist wieder fit

Steffen Till wurde im Tor von Marcel Laifer ersetzt. Laifer ist nun zum ASV Nordrach gewechselt und Till wieder zwischen den Pfosten. „Jonas Schwarz ist in der finalen Phase der Saison dann auch noch auf die Schulter gefallen. Ohne diese Verletzung hätte er vielleicht noch nicht seine Laufbahn beendet“, glaubt Roth. Doch der Innenverteidiger hat nun seine Schuhe an den Nagel gehängt. Ebenfalls weg ist Elian Volk, der zum Nachbarn nach Unterharmersbach wechselt.

Neu am Harmersbach sind Niklas Gutmann (FC Kirnbach), Timo Lehmann und Lars Kasper-Bohnert (beide eigene Jugend). Niklas Gutmann ist der Bruder von Trainer Patrick Gutmann. Dieser geht in seine erste komplette Saison, nachdem sich der Verein im Winter von Markus Lach getrennt hatte. „Der Trainer hat nun in der Vorbereitung Zeit, taktische Variationen einzustudieren. Das Grundgerüst wird aber bleiben“, so Roth.

Da es in der Liga nur so von Kinzigtäler Mannschaften wimmelt, erwartet Oberharmersbach viele Derbys. „Die haben es schon in sich. Ich wäre trotzdem lieber in der Bezirksliga geblieben“, betont der Sportvorstand.

In der Vorbereitung habe es keine weiteren Verletzten gegeben. „Nur ein paar Kleinigkeiten“, erzählt Roth, der große Stücke auf den fitten Keeper Till hält: „Er gehört zu den besten Torhütern der Liga.“

Oberharmersbach startet am 12. August mit dem Pokalspiel beim SV Berghaupten in die neue Saison. Anstoß ist um 15 Uhr.

Zu- und Abgänge

Zugänge: Niklas Gutmann (FC Kirnbach), Timo Lehmann und Lars Kasper-Bohnert (beide eigene Jugend).

Abgänge: Marcel Laifer (ASV Nordrach), Elian Volk (FV Unterharmersbach) und Jonas Schwarz (Karriereende).

Trainer: Patrick Gutmann geht in seine zweite Saison. Es wird wohl seine erste komplette Spielzeit in Oberharmersbach werden.