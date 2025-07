Anzeige: Vereinsvorstellung SV Oberharmersbach

1 Oberharmersbach (in Schwarz) setzt auf Kontinuität. Foto: Fissler Drei Spieler haben beim SVO ihre Kickschuhe an den Nagel gehängt. Dafür gibt es einen externen Neuzugang und zwei aufrückende Jugendspieler.







Der Grund, warum für den SV Oberharmersbach in der vergangenen Spielzeit in der Kreisliga A Süd nicht mehr als Rang sechs herausgesprungen ist, ist schnell ausgemacht. Der Saisonstart verlief in der kleinen Gemeinde nahe Zell miserabel. Nach zehn Spieltagen war das Team von Trainer Patrick Gutmann, für den nun seine vierte Saison beim SVO an der Linie ansteht, auf dem letzten Tabellenplatz. Erst in der Rückrunde fing sich die Mannschaft und war auf Platz drei im Jahresranking 2025.