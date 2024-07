Der SV Oberharmersbach hat sich erst in der Relegation ein weiteres Jahr in der Kreisliga A erkämpft. Damit es in der kommenden Runde nicht so Nervenaufreibend wird, sollen drei Junioren helfen.

Gegen die Reserve des SV Stadelhofen entschied sich in der abgelaufenen Runde die Klassenzugehörigkeit des SV Oberharmersbach. Durch die Tore von Marco Schwarz und Manuel Jilg hatten sich die Kicker aus der kleinen Schwarzwaldgemeinde im Hinspiel in Stadelhofen einen 2:0-Vorsprung erarbeitet.

Das Rückspiel auf eigenem Rasen konnte die Mannschaft damit schon etwas entspannter angehen. Durch die Treffer von Rainer Schwarz und Esmail Morgan ließ der SVO – bei einem Gegentor – auch keine weitere Spannung aufkommen und hatte sein Ticket für ein weiteres Jahr in der Kreisliga A gelöst.

Derbysieg gegen Unterharmersbach in der Vorbereitung

Alle Torschützen aus der Relegation sind auch in der neuen Runde am Start. Zudem bekommt das Team eine Frischzellenkur: Mit Max Scheibel, Ruben Nock und Max Huber sind drei Spieler aus der A-Jugend zur Mannschaft hinzugestoßen, wobei alle drei bereits in der vergangenen Saison Teil des Kaders waren. Die Chancen stehen also gut, in der kommenden Saison eine solide Runde zu spielen.

In der Vorbereitung war das Team beim Blitzturnier des SV Oberwolfach dabei. In der Gruppe mit den Gastgebern und dem SV Schapbach belegte man am Ende den zweiten Platz. Beim Brandenkopf-Cup gab es zunächst eine klare 0:3-Niederlage gegen den Gastgeber Zeller FV. Das zweite Gruppenspiel gegen den ASV Nordrach wurde mit 2:0 gewonnen und auch im Spiel um Platz drei zeigte das Team von Trainer Patrick Gutmann, wer im Derby gegen Unterharmersbach die Hosen anhat. Es gab einen 2:0-Sieg.

Im jüngsten Testspiel war gegen den SV Steinach dann doch ein Klassenunterschied spürbar. Gegen den Bezirksligisten verloren die Oberharmersbacher deutlich mit 0:3.

Am kommenden Wochenende erwartet Oberharmersbach nun den SV Schapbach auf der heimischen Anlage. Anstoß ist am Sonntag um 18 Uhr. Den Abschluss der Vorbereitung bildet dann das Freundschaftsspiel gegen die SG Hecklingen/Malterdingen. Gegen den B-Ligisten vom Bodensee geht es am 10. August um 15.30 Uhr in Oberharmersbach los.

Zum Pflichtspielauftakt im Bezirkspokal muss das Team nicht weit reisen. Am Sonntag, den 18. August, geht es zum VfR Hornberg. Man kennt sich aus der Kreisliga A. In der abgelaufenen Liga-Runde siegte Oberharmersbach in Hornberg mit 4:2, verlor auf eigenem Platz im Juni allerdings mit 1:2. Die Bilanz aus den vergangenen Jahren ist ausgeglichen, es ist also ein spannender Pokalabend zu erwarten.