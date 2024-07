Anzeige: Vereinsvorstellung SV Niederschopfheim

In der Landesliga rollt in rund drei Wochen wieder der Ball. Eine der Überraschungsmannschaften war im vergangenen Jahr sicherlich der SV Niederschopfheim. Nach einem schwierigen Jahr zuvor, welches letztlich allerdings mit dem Klassenerhalt endete, starteten die Männer von Trainer Jan Herdrich in der vergangenen Saison so richtig durch.

Lange Zeit stand das Team sogar an der Spitze der Tabelle und durfte sich erste leise Hoffnungen auf den ganzen großen Wurf machen. Allerdings wurde dieser letztlich durch zu unkonstante Leistungen in der Rückrunde, aber auch durch zahlreiche Verletzungssorgen, zunichte gemacht und die Runde endete mit dem dritten Tabellenplatz.

Die Männer aus Hohberg sind auch in der neuen Saison sicherlich eines der Teams, die ein gehöriges Wort im Kampf um den Aufstieg mitsprechen können. Derzeit steckt die Mannschaft voll in der Vorbereitung. „Wir sind mittlerweile schon in der dritten Woche und es macht bislang richtig viel Spaß, da die Jungs im Training echt Gas geben“, sagt Herdrich auf Nachfrage.

Natürlich gab es in der Sommerpause auch kadertechnisch einige Neuerungen bei den Hohbergern. Verdiente Spieler haben den Verein verlassen, aber auch auf der Seite der Neuzugänge können sich die Fans auf einige Hochkaräter freuen. „Die neuen Spieler müssen wir erstmal alle inhaltlich und taktisch auf den gleichen Stand bringen. Wir haben einen sehr großen Kader mit einer enormen Konkurrenzsituation. Dennoch ziehen alle Jungs bis jetzt voll mit und auch die Neuzugänge passen hervorragend in die Mannschaft und hinterlassen bislang einen guten Eindruck“, ergänzt Herdrich.

Alen Muhamedagic und Elias Möschle sind weg

Die Abgänge von Alen Muhamedagic, der den Verein in Richtung Durbachtal verlassen hat, und Elias Möschle, der nach Stadelhofen gewechselt ist, wiegen besonders schwer. Marc Stefan wechselt nach Rust und Nico Burger geht zum SV Rheinhausen.

Mit Tim Gerasch vom SC Lahr und Erik Wollny vom SV Linx haben sich zwei talentierte Spieler von einem höherklassigen Verein für einen Wechsel nach Hohberg entschieden. Mit Jonas Wagner und Hendrik Mayer vom FV Sulz haben sich zudem auch zwei Spieler des ehemaligen Vereins von Trainer Herdrich dazu entschlossen, zukünftig in Niederschopfheim aufzulaufen. Zudem darf man mit Luis Leidinger, Santino Grösser, Marlon Weber, Luis Jäger, Luca Weckender und Arda Subasic zahlreiche interne Neuzugänge aus der so erfolgreichen A-Jugend der vergangenen Saison begrüßen.

Somit steht Coach Herdrich ein breiter Kader zur Verfügung, der auf allen Positionen gut aufgestellt zu sein scheint und auch Raum für den ein oder anderen taktischen Kniff lässt. „Erfreulich ist auch, dass mit Benedikt Oschwald, Yannic Priéto und Hannes Bayer drei Spieler wieder zur Verfügung stehen, die in der Rückrunde keine Minute auf dem Feld standen und in der Hinrunde der vergangenen Saison unumstrittene Stammspieler waren. Somit kann ich quasi zusätzlich drei Neuzugänge begrüßen, die schon in der vergangenen Saison lange zum Kader dazugehört haben“.

Die Liga scheint in der kommenden Saison noch einmal leistungstechnisch zusammengerückt zu sein und noch ausgeglichener zu werden. Somit ist es schwierig, einen einzigen großen Favoriten auszumachen. „Als Favoriten für die vorderen Plätze sehe ich Stadelhofen, Mörsch, Ottenau, Kehl und Hofstetten. Diese Mannschaften verfügen über einen hervorragenden Kader mit vielen guten Einzelspielern“, grenzt Herdrich ein.

Attraktive Spielweise mit Herz im Fokus

Und welche Rolle wird der SV Niederschopfheim selbst in der neuen Runde spielen? Auch zu dieser Frage hat der Coach eine klare Meinung: „Nach einer fantastischen letzten Saison, die am Ende auf Platz drei geendet hat, wollen wir natürlich wieder versuchen, so lange es irgendwie geht, vorne mit dabei zu bleiben. Grundsätzlich schätze ich die Liga nun aber noch stärker und noch ausgeglichener ein. Wir wollen ähnlich stabil in der Defensive stehen. Vergangenes Jahr hatten wir die zweitbeste Abwehr. Wir müssen und wollen uns aber im Spiel nach vorne steigern. Hier hatten wir einfach zu viele Spiele ohne eigenes Tor beziehungsweise mit zu wenig Toren. Wir wollen attraktiv und immer mit Herz spielen, so dass die eigenen Fans und wir selbst uns nie etwas vorwerfen können“, hält er fest.

Man darf also gespannt sein, wohin der Weg des SV Niederschopfheim in der neuen Saison führen wird. Die Mannschaft gehört sicherlich auch zu den Kandidaten, die wieder für eine Überraschung gut sein werden und vielleicht gelingt in dieser Saison ja auch der ganz große Wurf, der in der vergangenen Rückrunde noch ausgeblieben ist.