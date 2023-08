Bereits in knapp zwei Wochen startet die neue Landesliga Saison. Mit dabei ist auch in diesem Jahr der SV Niederschopfheim. In einem spannenden Kampf um den Klassenerhalt hat sich das Team von Jan Herdrich erst am letzten Spieltag den entscheidenden Sieg geholt.

Nach der turbulenten vergangenen Saison gibt es im Kader des SVN einige Veränderungen. Teils hochkarätige Neuzugänge darf man in Hohberg begrüßen. Mit Rico Schmider (kommt vom Landesliga- Aufsteiger aus Stadelhofen), Tim Reiß (stößt vom Verbandsliga-Team des SC Lahr zum Kader) sowie Yannick Prieto (vom Oberligisten aus Offenburg) hat der Verein sogar höherklassige Neuzugänge präsentiert. Allerdings steigt hiermit auch die Erwartungshaltung im Umfeld des SVN und innerhalb der Mannschaft.

Neben den externen Neuzugängen begrüßt Trainer Jan Herdrich einige der sehr erfolgreichen A-Junioren im Kader. Mit Noah Schaub, Hendrik Müller, Can Özkan, Luca Baral und Finn Seger gibt es fünf interne Neuzugänge, die den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft sicherlich beleben werden.

Lionel Labad und Nico Hilger haben Laufbahn beendet

Trotz der auf dem Papier sehr starken Mannschaft hofft der Coach selbst allerdings zunächst einmal auf eine sorgenfreie Saison. „Es war absolut notwendig, dem Kader ein neues Gesicht zu geben, was uns auch gelungen ist“, sagt Herdrich. Allerdings hat das Team auch schwerwiegende Abgänge zu verkraften. So haben unter anderem wichtige Stammkräfte wie Lionel Labad und Nico Hilger ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Auch die Abgänge von Nico Krumm und Fabian Hauer wiegen schwer.

Viele neue Gesichter in den Reihen und verdiente Spieler haben den Verein verlassen: Man wird sehen, wohin die Neuausrichtung den Verein letztlich bringen wird. Für Erfolg wird sicherlich entscheidend sein, wie schnell man die Neuzugänge in der Mannschaft integrieren kann.

Herdrich selbst gibt ein klares Ziel vor und sieht seine Mannschaft gut aufgestellt. „Ich denke, dass wir, sofern wir einigermaßen von Verletzungen verschont bleiben, im Laufe der Saison durchaus das Potenzial haben auf den Plätzen zwischen fünf und acht einzulaufen. Nach oben hin sind natürlich keinerlei Grenzen gesetzt, aber ich halte dieses Ziel für durchaus realistisch. Wir dürfen aber auf keinen Fall den Fehler machen, mit dem Träumen anzufangen. Denn zu eng und zu groß ist auch die Qualität der anderen Mannschaften. Bislang befinden wir uns noch in der Findungsphase, sind aber auf einem sehr guten Weg. Ich bin mit dem Kader sehr zufrieden und freue mich schon jetzt auf die neue Saison“, betont der SVN-Trainer.

Zu- und Abgänge beim SV Niederschopfheim

Zugänge: Tim Reiß (SC Lahr), Rico Schmider (SV Stadelhofen), Yannic Priéto (Offenburger FV), Adem Özkan (SV Rust), Fabio Schwend (FC Neuried), Anton Bittaye (FV Zell-Weierbach), Philipp Götz (SV Diersburg), Noah Schaub, Luca Baral, Finn Seger, Henrik Müller, Can Özkan, Tim Harter, Quentin Simon, Patrick Heitz, Michael Birza (eigene Jugend).

Abgänge: Lionel Labad, Nico Hilger (beide Karriereende), Johannes Geyer (SSV Schwaibach), Nico Krumm, Fabian Hauer (beide FV Schutterwald), Oissim Nabti (Spielertrainer SG Ataspor/DJK Offenburg), Felix Baral (SV Oberschopfheim), Josha-Tim Penalver Höfler (SG Windschläg/Bohlsbach).

Trainer: Jan Herdrich (Chef) und Max Maassen.