1 In der Landesliga holte sich der SVN die „Schale“. Foto: Künstle In der Verbandsliga steht der Klassenerhalt zwar an erster Stelle, aber Trainer Jan Herdrich lässt anklingen, dass seine Mannschaft auch unter den Top zehn landen könnte.







Bereits in rund drei Wochen beginnt für den SV Niederschopfheim das Abenteuer in der Verbandsliga. Nach einer überragenden Saison haben sich die Hohberger den Meistertitel in der Landesliga gesichert und somit ihren größten Erfolg in der rund 100-jährigen Vereinsgeschichte gefeiert.