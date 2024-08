Anzeige: Vereinsvorstellung SV Mühlenbach

1 Der SV Mühlenbach (in Grün) hat in der Vorbereitung überzeugt. Foto: Künstle

Der SV Mühlenbach hat nach einer 20-jährigen Wartezeit den Aufstieg geschafft. In der Vorbereitung wurde der Mode-Giesler-Cup gewonnen.









Nach dem ersten Aufstieg 1996 im Aufstiegsspiel gegen Tiergarten-Haslach ist es dem SVM zum zweiten Mal gelungen, in die Bezirksliga aufzusteigen. Nach dem Abstieg 2004 folgten einige Jahre in der Kreisliga B und Kreisliga A. Nach acht Jahren in der Kreisliga A Süd (Aufstieg 2016), schaffte es die Truppe um Chef-Trainer Reinhard Häringer (erste Saison als Cheftrainer) im dritten Anlauf, nach 2019 und 2022, wieder in die Bezirksliga zurückzukehren.