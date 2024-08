Anzeige: Vereinsvorstellung SV Kippenheim

„Im Mühlbach-Stadion wird ein Feuer entfacht, am Rande des Schwarzwalds sind wir eine Macht.“ So heißt es im Lied des SV Kippenheim, nachzuhören auf der Homepage des Verein. Und weiter: „Seit 1926 gibt’s dich schon, SVK, du hast Tradition. In Kippenheim gehen Schwarz und Weiß, da schlagen unsere Herzen heiß, egal ob jung oder alt, hier gibt’s puren Zusammenhalt.“ Im eingängigen Refrain heißt es dann: „SVK, wir werden immer zu dir stehen, dein Stern wird niemals untergehen.“

In den vergangenen Wochen hatten die Fans des Vereins ganz besonders viel zu feiern – und konnten die Vereinshymne wohl besonders innbrünstig mitsingen: Nach einem nervenaufreibenden Match schossen sich die schwarz-weißen Kicker zurück in die Kreisliga A.

Leidenschaftlichster und stolzester Vereinsmoment der vergangenen Jahre

Die Entscheidung fiel im Rückspiel der Relegation gegen den FV Bodersweier. Ging man im Hinspiel noch enttäuscht mit einem 2:4 vom Platz, war im Rückspiel mit einem 4:1 nach Verlängerung klar: Der SVK kehrt in die Kreisliga A zurück.

Die Tore in dem entscheidenden Spiel am 15. Juni erzielten für den SVK Luca Brenner in der 32. Minute, Nico Mösch in der 59. Minute, Yannick Kölble in der 98. Minute und schließlich Jens Gerken in der 111. Minute. Erst in der 118. Minute konnte Marc Wehrle noch für Bodersweier einen Treffer erzielen.

„Unser leidenschaftlichster und stolzester Vereinsmoment der letzten Jahre, an den wir uns alle erinnern, als wäre es gestern gewesen“, blickte der Verein rund einem Monat nach dem wegweisenden Match auf seiner Instagram-Seite auf diesen besonderen Tag zurück.

Für die Kippenheimer Andreas Grasmik und den verletzten Waldemar Schwabauer war das Spiel gegen Boderwseier derweil die letzte Partie im Kippenheimer Trikot. Beide spielen in der kommenden Saison beim Ligarivalen FV Dinglingen.

Seinen ersten Neuzugang für die neue Saison 2024/2025 präsentierten die Kippenheimer bereits Ende Mai: Damals konnte der Verein verkünden, dass Manuel Singler nach Stationen beim SC Orschweier und FV Herbolzheim zurück zu seinem Heimatverein nach Kippenheim kehrt, um der Mannschaft mit seiner Erfahrung zu helfen.

Nur wenige Tage später durfte der Verein den Fans mit Patryk Mann direkt seinen nächsten vielversprechenden Neuzugang präsentieren. Der Fußballer kommt von den Sportfreunden Mühlacker. „Mit einem Gardemaß von fast zwei Meter stellt er nicht nur optisch eine Bereicherung dar, sondern wird sicherlich auch auf dem Spielfeld beim Gegner mächtig Eindruck hinterlassen“, verkündete der SV Kippenheim freudig auf seinem Instagram-Kanal.

Mit Elias Rollny präsentierte der SVK zudem einen Tormann, „welcher seit Monaten gefühlt bei uns im Seniorenbereich weilt“. Über persönliche Kontakte habe er bereits einen festen Platz im Team und fiebere seinem Pflichtspieldebüt entgegen, erklärte der Verein Ende Mai.

Für die kommende Saison haben sich die Kicker personell verstärkt

Eine weitere positive Nachricht durfte der SV Kippenheim dann am 5. Juni vermelden: Thomas Langer, der bereits Frühjahr von der SG Nonnenweier/Allmannsweier zum SVK gewechselt war, hatte bisher verletzungsbedingt leider kein Pflichtspiel absolvieren können. Doch nun stehe der Fußballer in den Startlöchern und werde ab sofort auf als auch neben dem Platz eine wertvolle Verstärkung darstellen.

Wenig später die nächste personelle Meldung: Vom FV Herbolzheim kommt mit Yannick Blaudez ein Spieler zur neuen Saison, der bereits vor einigen Jahren im Fokus des SVK stand. „Nun hat es zur Freude aller Beteiligten endlich mit dem Vereinswechsel funktioniert“, heißt es auf Instagram. „Defensiv variabel einsetzbar, dazu ein Schuss Erfahrung, somit passt Yannick perfekt zur SVK-Truppe.“

Ein besonderer Glücksfall für die Kippenheimer Fußball-Fans: Bereits im Frühjahr wurde an der Außenseite des Vereinsheims eine Kamera montiert. Dadurch gibt es nun die Möglichkeit, die Heimspiele der Herrenmannschaften live zu verfolgen oder im Anschluss die Highlights der Partien anzuschauen.

Im ersten Ligaspiel wird das Team zum SV Oberwolfach 2 reisen. Anpfiff der Partie ist am 25. August um 15 Uhr. Ein einfacher erster Gegner dürften die Kinzigtäler nicht werden: Die vergangene Saison beendete das Team mit 42 Punkten, zwölf Siegen, zwölf Niederlagen und sechs Unentschieden auf Platz 8. Eine Woche später begrüßt man dann die SG Gengenbach/Reichenbach auf dem heimischen Rasen. Los geht’s am 1. September um 15 Uhr, der Gegner hatte die Saison auf Platz Elf mit 38 Punkten, elf Siegen, 14 Niederlagen sowie fünf Unentschieden beendet.