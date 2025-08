Wenn in Kürze auch in der Kreisliga A wieder der Ball rollt, wird auch der SV Kippenheim mit dabei sein. Nach einem dramatischen Saisonfinale und einem unglaublichen Schlussspurt sicherte sich das Team von Coach Steffen Fleig am letzten Spieltag mit ein wenig Schützenhilfe den Klassenerhalt.

Nach einer schwachen Vorrunde war der Abstieg des SVK eigentlich schon so gut wie besiegelt. Doch dies schien die Mannen von Fleig in der Rückrunde zu beflügeln. Mit einer starken Serie und einigen guten Ergebnissen am Stück brachte man sich doch noch einmal in Reichweite der Nichtabstiegsplätze. Und am letzten Spieltag geschah dann doch tatsächlich ein kleines Fußballwunder.

Dank eines eigenen Sieges und einer gehörigen Portion Mithilfe des SV Hausach schaffte man den Klassenerhalt und die Freude war natürlich riesig. In der nun in Kürze beginnenden Saison möchte man natürlich aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und sich so schnell wie möglich auf den sicheren Rängen in der Tabelle wiederfinden.

Verstärkung aus der eigenen Jugend

Fleig selbst sagt zum Stand der Vorbereitungen: „Natürlich könnte es immer besser laufen in der Vorbereitung. Auch wir haben natürlich urlaubs-und krankheitsbedingt einige Ausfälle zu verkraften. Insgesamt ist die Trainingsbeteiligung aber in Ordnung, und die Jungs ziehen gut mit. Auch die Ergebnisse sind bislang ganz ok, so dass wir mit großer Vorfreude auf die kommende Runde blicken und alle heiß sind, wenn es in Kürze wieder beginnt.“

Kadertechnisch hat sich natürlich auch in Kippenheim Einiges getan im Laufe der Sommerpause. Mit Lukas Weigel und Alex Loschinski hat der Verein zwei Spieler reanimiert, die in der vergangenen Saison eine Pause eingelegt haben. Dennoch werden sie der Mannschaft sicherlich guttun und sich in das Mannschaftsgefüge einsortieren. Mit Salvatore Cabonaro darf man einen externen Neuzugang vom Lokalrivalen aus Orschweier begrüßen. Zudem stoßen mit Maximilian Hoch und Marco Preschle zwei Spieler aus der eigenen Jugend in den Kader, die den Konkurrenzkampf sicherlich beleben werden.

Unsere Empfehlung für Sie Robert Wagner im Interview Lahrer Profifußballer gibt Einblicke in sein Leben in Kiel Robert Wagner hat bei Holstein Kiel ein neues Kapitel als Fußballprofi aufgeschlagen. Die Heimat ist ihm auch im hohen Norden sehr nah.

„Wir sind mit den neuen Jungs bislang sehr zufrieden. Sie passen sich gut an und haben sich bereits gut in die Mannschaft integriert. Wir sind froh über jede Verstärkung und hoffen, in dieser Saison mit einem etwas breiteren Kader antreten zu können. Ich bin zuversichtlich, dass uns die neuen Spieler schnell weiterhelfen werden, unsere Saisonziele zu erreichen,“ so Fleig auf die Neuzugänge angesprochen.

Welche Rolle der SVK in der neuen Saison spielen möchte, macht Fleig ebenfalls deutlich: „Der SV Kippenheim startet mit klarem Ziel in die neue Saison: Klassenerhalt. Letztes Jahr haben wir Einiges gelernt, vor allem, dass wir die Hinrunde nicht noch mal verschlafen dürfen.

Dank geht an Hausach

Dieses Mal wollen wir von Anfang an griffig sein, unangenehm zu bespielen, aber gleichzeitig frech und angriffslustig auftreten. Unser Team tritt mit viel Zusammenhalt auf, auf und neben dem Platz. Das ist für uns der Schlüssel. Wir freuen uns einfach, wieder in der Kreisliga A spielen zu dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ein großer Dank geht an Hausach, die am letzten Spieltag Schützenhilfe geleistet haben. Die Kiste Bier dafür steht natürlich noch aus.“

Der Kader sollte gut genug sein, um auch den ein oder anderen Favoriten ärgern zu können und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Auch auf die Favoriten angesprochen hat Fleig eine klare Meinung: „Favoriten um den Titel sind für uns die Spielvereinigung Schiltach und die TGB Lahr. Vielleicht überrascht aber auch noch ein anderes Team. Die Liga ist insgesamt sehr eng zusammen und im Endeffekt kann an einem guten Tag jeder jeden schlagen. Sicherlich ist auch die ein oder andere Mannschaft für eine Überraschung gut, die man so noch gar nicht auf dem Zettel hat.“

Zusammensetzung der Liga verspricht Spannung

Auf die eigene Rolle in der Liga angesprochen, erklärt der Trainer: „Wir freuen uns riesig auf die Saison, besonders auf die Derbys gegen Kappel und Orschweier. Wir selbst schauen nur auf uns und wollen einfach das Maximum rausholen. Sicherlich sind wir aber gut genug dafür, um eine ordentliche Rolle innerhalb der Liga zu spielen und so schnell wie möglich den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen.“

Unterm Strich hoffen die Verantwortlichen in Kippenheim mit einem etwas größeren Kader und gezielten Verstärkungen auf eine ruhige Saison, die am Ende mit dem Klassenerhalt gekrönt werden soll.