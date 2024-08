Anzeige: Vereinsvorstellung SV Hausach

Für Moritz Matt und Kim Wille bringt die neue Spielzeit ein ganz anderes Niveau mit sich. Beide Kicker haben den SV Hausach in der Kreisliga A verlassen und greifen nun zwei Klassen höher in Hofstetten und Oberwolfach an. Die Hausacher haben aber auch Verstärkung für die kommende Saison bekommen.

Im Anschluss an die letzte Partie der Saison – es gab einen 2:0-Sieg gegen die SG Gengenbach-Reichenbach – wurden im Clubheim des SV Hausach vor versammelter Mannschaft und zahlreichen SVH-Fans Moritz Matt und Kim Wille verabschiedet. Beide Spieler verlassen den SVH gen Landesliga.

Das Hausacher Eigengewächs Matt, dass vergangene Saison bereits als A-Jugendlicher zum festen Bestandteil der Aktiven gehörte, macht nach zwei Jahren in der ersten Mannschaft des SV Hausach den nächsten Karriereschritt beim SC Hofstetten. Wille, der mit Unterbrechungen auch seit seiner frühen Jugend beim SV Hausach aktiv ist, will sich im erfahrenen Spieleralter noch einmal den Wunsch erfüllen für den Heimatverein von Teilen seiner Familie, dem SV Oberwolfach, aufzulaufen. Der SV Hausach wünscht beiden Spielern viel Erfolg und freut sich auf ein Wiedersehen im Waldstadion.

Lesen Sie auch

Einige Spieler stellen sich nun großer höherklassiger Herausforderung

Die beiden sind nicht die einzigen Abgänge beim Team aus der Kreisliga A. Adrian Morina hat sich dem Ligakonkurrenten aus Kirnbach angeschlossen, Kevin Rapp will wie Matt und Wille in der Landesliga angreifen und mit dem SV Niederschopfheim dort sogar im Aufstiegskampf mitmischen und Leon Rinderle ist nun in der zweiten Staffel der Landesliga beim FV Herbolzheim am Ball.

Neu in der Stadt unter der Burg sind Hannes Dieterle, Rene Glück und Sebastian Oberfell. Der Kader wird demnach etwas kleiner und verliert durchaus Qualität. Doch als heißer Kandidat für den Abstiegskampf gilt der SV Hausach, 2018 sogar noch in der Landesliga aktiv, sicher nicht. Der erfolgreichste Torjäger der Vorsaison – Marco Baier gelangen elf Treffer – ist weiterhin an Bord und gerade die Offensive überzeugte in der abgeschlossenen Runde.

67 Tore sind ein guter Schnitt und die Tordifferenz war bei 71 Gegentoren auch gar nicht so negativ, wie bei den Tabellennachbarn im Abstiegskampf.

Auf der Trainerbank herrscht Kontinuität. Der SV Hausach, Patrick Weis und Manuel Buchholz haben die Zusammenarbeit auch für die kommende Saison 2024/2025 verlängert. Nach einer sportlich turbulenten Hinrunde sorgte der SV Hausach schon im Winter auf der Trainerposition für die kommende Saison für Klarheit.

Cheftrainer Weis kam vor Saisonbeginn aus Steinach ins Waldstadion. „Patrick hat sich super in den Verein eingefügt und ist in der Mannschaft sehr beliebt. Wir sind überzeugt von seiner Arbeit. Dementsprechend sind wir froh, mit ihm auch in die kommende Saison gehen zu können“, so Sportvorstand Dirk Kurz.

Auch der spielende Co-Trainer Manuel Buchholz hat für die kommende Saison beim SVH verlängert. Buchholz geht damit in seine siebte Saison beim SV Hausach.

1980 hatte der Verein noch an das Tor zur Oberliga geklopft

Die Geburtsstunde des Fußballs in Hausach geht auf jenen Tag im Jahr 1927 zurück, als sich 21 fußballbegeisterte Männer im Gasthaus „Grüner Baum“ trafen, um einen Fußballverein zu gründen. Der neugegründete Verein bekam den Namen „Verein für Bewegungsspiele“ kurz VfB Hausach. Der größte sportliche Erfolg war 1980 die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Oberliga Baden-Württemberg.

Am heutigen Freitag startet das Team in Schiltach in den Bezirkspokal. Das erste Pflichtspiel der Saison beginnt um 19 Uhr.

Zugänge: Hannes Dieterle, Rene Glück und Sebastian Oberfell.

Abgänge: Moritz Matt (SC Hofstetten), Kim Wille (SV Oberwolfach), Kevin Rapp (SV Niederschopfheim), Adrian Morina (FC Kirnbach) und Leon Rinderle (FV Herbolzheim). Trainer: Patrick Weis