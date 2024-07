Anzeige: Vereinsvorstellung SV Haslach

Schaut man beim SV Haslach im Training vorbei, dann findet man momentan in der Vorbereitungsphase regelmäßig deutlich mehr als 40 Spieler. Der Verein hat eine dritte Herrenmannschaft für die Kreisliga C angemeldet. Für die Erstvertretung sind mit Gürkan Balta und Tom Mantel nur zwei Neuzugänge da.

Aus der A-Jugend sind mit Julius Allgaier, Mika Fischer, Joel Gärtner, Philipp Ganter, Simon Heinze, David Moser und Daniel Schwarz sieben Spieler zu den Aktiven gestoßen und auch im kommenden Jahr werden mehrere Spieler zu den Aktiven wechseln.

Dazu kommt eine Aktion der Sportlichen Leitung, die frühere Jugendspieler und Ehemalige angeschrieben hat. Die Resonanz war riesig. Mit Luca Bruckner, Theo Eisenmann (hat in der B-Jugend aufgehört), Sedat Kirömeroglu (Rückkehrer), Vincent Pfaff (hat in der C-Jugend aufgehört), Dennis Senff (Rückkehrer), Erol Balija (hat in der A-Jugend aufgehört) und Maximilian Stahl (Rückkehrer) wurden weitere sieben Spieler aktiviert. Dazu kommen noch Benjamin Schrempp (SV Schapbach), Kemal Duharkic (SV Triberg) sowie Samuel Klausmann (FC Fischerbach, hat bis zur E-Jugend in Haslach gespielt). Diese Spieler werden künftig die beiden Reservemannschaften personell verstärken.

Neu im Kader der Erstgarnitur sind bekanntlich Gürkan Balta und Tom Mantel. Bei den A-Junioren stößt Samuel Klausmann (Offenburger FV) in seinem zweiten Jugendjahr hinzu.

Aufgrund der vielen Spieler hat der SVH die Gründung einer dritten Mannschaft beschlossen, welche in der Kreisliga C an den Start gehen wird. Letztmals gab es in der Hansjakobstadt in den Neunzigern des vorigen Jahrtausends eine Drittvertretung.

Schaut man beim SV Haslach im Training vorbei, dann findet man momentan in der Vorbereitungsphase regelmäßig deutlich mehr als 40 Spieler. Das ist natürlich eine große Herausforderung für das Trainerteam, um den Überblick zu behalten und auch darauf zu achten, dass alle Spieler gefordert werden und mitmachen. Die Trainer Martin Leukel und Dominik Schmidt kümmern sich hierbei vorwiegend um die erste Mannschaft, die in der Bezirksliga spielt. Die Trainer Ceyhun Sür und Patrick Matt sind für die Reserve, welche in der Kreisliga B Staffel VI antritt, da und mit Stanislaw Gomer wurde ein ehemaliger Aktiver gewonnen, der Trainer und Betreuer der dritten Mannschaft ist. Der Blick der Trainer richtet sich nicht nur auf das eigene Team. Übergreifend wird auch darauf geachtet, wer sich eventuell aufdrängt, um höher zu spielen.

Die kommenden Wochen werden beim SVH spannend bleiben. Erst dann wird man sehen, wer wo zum Einsatz kommt und ob die Luft schon für 90 Minuten reicht.

Die Sportliche Leitung hofft, dass alle mitziehen und an jedem Spieltag für alle Mannschaften ausreichend Spieler da sind. Bleibt man vom Verletzungspech verschont, sollte dies gelingen.

Die Leukel-Elf erreichte in der Vorsaison einen ausgezeichneten vierten Platz in der Tabelle. Dies war mit 56 Punkten das beste Ergebnis seit der Saison 2015/2016. Mario Braig traf in seinem letzten Spiel für die Haslacher beim 3:1-Sieg gegen Unterharmersbach.

Den größten Erfolg verzeichnete das Team aber im Pokal: Zum zweiten Mal nach 1999 streckte der SVH den Cup in die Luft. Vor der prächtigen Kulisse von 2760 Zuschauern in Berghaupten setzten sich die Kinzigtäler im Duell der Bezirksligisten glücklich mit 1:0 nach Verlängerung gegen den SV Oberkirch durch.

Am kommenden Sonntag starten die Haslacher im Verbandspokal im Derby gegen den SV Oberwolfach. Anstoß ist in der Hansjakobstadt um 16 Uhr. Gegen den Landesligisten ist das Team Außenseiter.