Der Zehnte der vorherigen Saison setzt in der neuen Runde auf bewährtes Personal. Die SG Dörlinbach-Schweighausen hat nur den Abgang von Ex-Trainer Jonathan Kalt als Spieler zu verzeichnen. Dafür kann sich der neue Coach Roland Burger über Gianluca d‘Adamo aus Steinach freuen.

Im beschaulichen Schuttertal wurde in diesem Sommer nicht das große Bäumchen-wechsel-dich-Spiel ausgerufen. Im Kader vom neuen Trainer Roland Burger bei der SG Dörlinbach-Schweighausen fehlt nur der Ex-Coach. Nachdem sich die SG von Trainer Jonathan Kalt getrennt hat, wäre es auch verwunderlich gewesen, wenn der Spieler Jonathan Kalt weiter im Schuttertal mitgewirkt hätte. Er hat nun das Tal gewechselt und geht beim SV Haslach auf Torejagd.

Während Kalt ins Kinzigtal gegangen ist, kommt der einzige externe Neuzugang für die SG auch aus der Region. Mit Noah Spannagl, Daniel Ohnemus und Andreas Göppert rücken zudem drei Jugendspieler in den Herrenbereich auf. Der Kader wird daher ein wenig größer.

Der neue Trainer Roland Burger ist im Schuttertal kein Unbekannter, da er im Jahr vor der Neugründung der SG Trainer in Schweighausen war. Aufgrund der damaligen SG-Gründung hatten sich die jeweiligen Vereine, trotz großer Zufriedenheit mit ihren Trainern, dazu entschieden, auch auf der Trainerposition etwas Neues zu versuchen. Die Verantwortlichen beider Vereine sind sehr optimistisch, auch aufgrund der bekannten Arbeitsweise, in Roland Burger den richtigen Mann für die kommenden Aufgaben gefunden zu haben.

Sicherer Mittelfeldplatz ist das Ziel

In der vergangenen Spielzeit musste die SG aus dem Schuttertal zeitweise um den Klassenerhalt bangen. Schließlich blieb das Team aber vier Punkte über dem Strich. „Wenn man auf das Jahr vorher schaut, wo wir auf Platz drei gelandet sind, haben wir in dieser Saison offenbar über unserem Verhältnissen gespielt. In der kommenden Runde wollen wir einen soliden Mittelfeldplatz erreichen“, sagt Florian Riehle, geschäftsführender Vorstand beim SV Dörlinbach.

Die Liga sei stärker geworden. „Und sie ist sehr ausgeglichen. Ich sehe da keinen klaren Favoriten auf den Aufstieg und kein Team, was sicher absteigen wird“, so Riehle.

Der neue Trainer bringt auch einen neuen taktischen Ansatz ins Schuttertal. „Wir wollen von einer Dreierkette auf eine Viererkette umstellen“, verrät Riehle. Burger war zwar fünf Jahre lang weg, kenne aber noch „60 bis 70 Prozent der Spieler. Trotzdem muss man sich nach so einer langen Zeit auch wieder neu kennenlernen.“

Dass der Trainer viele Akteure von früher kennt, ist im Schuttertal nichts ungewöhnliches. „Unsere Spieler kommen auch nahezu alle von hier. Auch unser Neuzugang Gianluca d‘Adamo ist in Dörlinbach aufgewachsen“, erzählt der Vorstand.

Fünf Testspiele haben die Schuttertäler bislang absolviert. Zwei Siege und drei Niederlagen stehen zu Buche. Gegen die SG Nordweil/Wagenstadt aus der Bezirksliga gab es zuletzt eine deutliche 0:8-Schlappe.

Pflichtspielstart für Dörlinbach-Schweighausen ist am kommenden Samstag im Bezirkspokal. Dann ist der Bezirksliga-Absteiger SG FC Neuried zu Gast. Anstoß ist um 17 Uhr.

Zugänge: Gianluca d‘Adamo (SV Steinach), Noah Spannagl, Daniel Ohnemus, Andreas Göppert (alle eigene Jugend). Abgänge: Jonathan Kalt (SV Haslach). Trainer: Roland Burger (erste Saison).