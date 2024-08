Anzeige: Vereinsvorstellung SF Kürzell

Die Sportfreunde Kürzell haben durch die Relegation den Aufstieg geschafft. Nun geht es nach 20 Jahren Pause eine Klasse höher in den Abstiegskampf.

In einem äußerst spannenden Spiel Mitte Juni wurden die Nerven der Heimfans zwar bis zum Schluss strapaziert, aber es hatte gereicht: Die Sportfreunde aus Kürzell stiegen nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel mit einem Unentschieden auf eigenem Platz gegen den SV Ortenberg in die Kreisliga A auf. Die Spieler und Zuschauer im Meißenheimer Ortsteil feierten die Rückkehr in die Kreisliga A, in der die Sportfreunde seit 20 Jahren nicht mehr aufgelaufen sind.

Mit gleich drei neuen Spielern können die Sportfreunde aus Kürzell nun zur neuen Saison rechnen. Nach intensiven Gesprächen mit den Wunschkandidaten freuen sich die Kürzller um das Trainerteam Burgert/Fust über die Verstärkungen.

Lesen Sie auch

Mit Timo Schneckenburger und Fabian Till schließen sich gleich zwei Spieler vom TuS Mahlberg der Unditz-Elf an. Till kennt der Verein bereits von den Duellen der vergangenen Jahre mit dem TuS, wo er häufig im Mittelfeld gegen die SFK zu überzeugen wusste. Mit Schneckenburger kommt ein weiter Leistungsträger aus Mahlberg. Er war in der Vergangenheit wie Max Burgert auch für den FV Schutterwald aktiv. Der dritte im Bunde ist kein ganz unbekannter. Mit Carsten Weißmüller findet ein ehemaliger Jugendspieler der Sportfreunde Kürzell seinen Weg zurück. Er war in der vergangenen Saison beim Ligakonkurrenten SG Oberweier/Heiligenzell aktiv.

Zusätzlich zu den externen Neuzugängen erfreuen sich die Sportfreunde auch wieder an der guten Jugendarbeit. Mit fünf internen Neuzugängen kommen auch wieder ein paar Eigengewächse im Herrenbereich dazu. „Die Sportfreunde Kürzell sind sich sicher, dass die Neuzugänge sowohl sportlich als auch menschlich die Mannschaft hervorragend ergänzen werden“, teilt der Verein mit.

Nach so langer Abstinenz in der Kreisliga A wird die Mission Klassenerhalt sicherlich eine schwierige werden, doch mit den Neuzugängen und den aufrückenden Jugendspielern wird der Kader größer und in Kürzell sieht man sich gerüstet.

In den Testspielen gab es für das Team bislang allerdings nur einen einzigen Sieg. Am Samstag wurden die A-Junioren des SC Lahr mit 2:1 geschlagen. Zuvor gab es Niederlagen gegen Rheinhausen, Oberschopfheim, den SC Kuhbach-Reichenbach und den FC Fischerbach. Am kommenden Sonntag geht es für das Team mit den Pflichtspielen wieder los. Im Bezirkspokal geht es zum SV Kork.