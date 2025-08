1 SCO-Trainer und Torgarant Ümit Sen (in Weiß) ist nicht mehr beim SC Orschweier dabei. Er ist nun Trainer in Sulz. Foto: Fissler Die erfolgreiche Zeit mit Ümit Sen an der Seitenlinie ist beim SCO mit dem Aufstieg in die Kreisliga A zu Ende gegangen. Kevin Mootz und Florian Ziegler haben nun das Sagen.







Link kopiert



Nach zwei Jahren in der Kreisliga B ist der SC Orschweier wieder an seinem angestammten Platz. In den vergangenen zehn Jahren waren die Kicker vom Baggerloch zumeist in der Kreisliga A am Ball und zum Abschied von Cheftrainer Ümit Sen ist der SCO nun wieder zurück.