Anzeige: Vereinsvorstellung SC Lahr

1 Mit einem Team von 27 Mann geht der SC Lahr in die neue Spielzeit in der Verbandsliga. Der Abgang von Daniel Monga wiegt schwer, aber Neuzugänge wie Nikolas Zeyer sind vielversprechend. Foto: Verein

Denkbar knapp hat der SC Lahr in der abgelaufenen Spielzeit den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Im Finale des Verbandspokals hatte der FC 08 Villingen die Nase vorn. Seit dem Trainerwechsel hin zu Sascha Schröder ist die Entwicklung positiv. Nun soll es in zwei Wettbewerben weit gehen.









Es war Winter, als der SC Lahr den Aufstiegszug in die Oberliga verpasste. Im November schmiss Domenico Bologna nach einer 1:3-Heimniederlage gegen den FV Lörrach-Brombach hin. In der Vorsaison hatte er das Team noch in die Relegation zur Oberliga geführt. Die Erwartungen in der Runde danach waren entsprechend groß, aber es kam Sand ins Getriebe.