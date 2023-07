Denkbar knapp ist der SC Lahr in der vergangenen Spielzeit an der Oberliga vorbeigeschrammt. In Sachen Aufstieg wollen sich die Lahrer für die kommende Runde nicht unter Druck setzen. „Der Anspruch ist aber nicht geringer geworden“, betont Sportvorstand Petro Müller. Doch der Kopf des Teams fällt lange aus.

Der Rasen an der Dammenmühle genügt zumindest schon einmal den höchsten Ansprüchen. Sechs Wochen lang wurde das Grün geschont und konnte sich regenerieren. „Jetzt sieht es super aus“, freut sich der SCL-Vorsitzende Frank Müller. Beim Testspiel gegen den Bahlinger SC am Dienstag wird der Rasen dann für die neue Runde eingeweiht.

Wie das Geläuf, will auch die Mannschaft den höchsten Ansprüchen in der Verbandsliga gerecht werden. Nachdem in der vergangenen Runde erst in der Relegation gegen Normannia Gmünd im Aufstiegsrennen Endstation für die Lahrer war, geht der Blick auch diesmal selbstverständlich nach oben. „Die Ansprüche sind nicht geringer geworden. Von einem erklärten Ziel Aufstieg würde ich aber nicht sprechen. Da machen wir uns keinen Druck. Die Top zwei der Tabelle wollen wir aber“, so Petro Müller, der Sportliche Leiter an der Dammenmühle.

Diese Mission werde noch schwieriger als in der Vorsaison. „Denn die Verbandsliga ist noch einmal stärker geworden“, so Müller. Den 1. FC Rielasingen-Arlen, den SV Linx, den FC Teningen und eben den eigenen Verein zählt Müller zu den Favoriten.

Neuzugänge müssen noch mehr Kondition als die Bestandspieler aufbauen

Nach dem Aus in der Relegation musste das Team mit dem Kreuzbandriss von Kapitän Johannes Wirth eine Hiobsbotschaft verkraften. „Er ist nicht eins zu eins zu ersetzen. Jojo ist der Kopf dieser Mannschaft. Und das nicht nur sportlich. Er regelt auch viel neben dem Platz“, sagt Müller. Das Spielsystem werde nun ohne ihn etwas angepasst werden müssen. In den Testspielen wurden schon verschiedene Formationen ausprobiert.

Wer Wirth als Kapitän folgt, ist noch nicht klar. „Jojo hätte auch ohne seine Verletzung das Amt dieses Jahr abgetreten. Daher brauchten wir ohnehin eine neue Lösung“, erklärt Müller. Gabriel Gallus hat gute Karten auf die Binde. Er führte das Team auch in den Testspielen als Kapitän auf den Platz. „Es gibt ein paar Kandidaten“, hält sich Müller aber noch vage.

In der Vorbereitung wurde die erste Zeit quasi in zwei Gruppen trainiert. „Die Bestandsspieler waren noch gut im Saft, da die Relegation ja noch gar nicht lange her ist. Unsere Neuzugänge hatten allerdings viel mehr Pause und mussten erst wieder Kondition aufbauen“, so der Sportvorstand. „Doch ab der kommenden Woche können wir das Programm dann zusammen durchziehen.“

Maurizio Moog istmittlerweile als Team-Manager im Einsatz

Von der Qualität der Neuen ist er überzeugt. „Lukas Bohro, Pedro Allgaier oder Tim Lettgen sind richtige Verstärkungen, auf den Positionen, wo wir sie gebraucht haben.“ Außerdem kamen noch Ferhat Uca, Harim Makaya und Keeper Eugen Sokolov vom FV Langenwinkel sowie Leon Bross vom Bahlinger SC an die Dammenmühle. Maurizio Moog steht derweil nicht mehr auf dem Platz. Er ist der neue Lahrer Team-Manager und unterstützt in dieser Funktion Petro Müller, der aber keineswegs kürzer tritt.

Der Kader wurde von der Größe her etwas reduziert. „Wir haben jetzt noch 20 Feldspieler“, so Müller. Die U 23 soll immer mal wieder mit ein paar Leuten an das Team herangeführt werden.

Der Kader

Tor:

Jona Leptig, Eugen Sokolov, Tobias Eismann, Bojan Martic.

Abwehr:

Simon Zehnle, Sören Zehnle, Simon Lehmann, Lukas Bohro, Pedro Allgaier.

Mittelfeld: Tim Lettgen, Ferhat Uca, Daniel Monga, Johannes Wirth, Dennis Häußermann, Violand Kerellaj, Jannis Kalt, Tim Eichhorn, Micha Leptig, Leon Bross, Konstantin Fries und Gabriel Gallus.

Angriff: Harim Makaya, Ousman Bojang, Adriano Spoth, Nico Zähringer, Nando Schoner.

Trainer: Domenico Bologna (Chef), Violand Kerellaj.