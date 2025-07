Es waren harte Tage, die der SC Lahr in der Vorrunde der Saison 2024/2025 zu überstehen hatte. Ausgerechnet in der Spielzeit, als der Verein seinen zehnten Geburtstag feierte, war die Abstiegsangst an der Dammenmühle real. Die Kicker holten nur 16 Punkte in 15 Spielen und mussten die Hinserie auf Rang 14 beenden.

Beim SCL war das allerdings kein Grund für Übersprungshandlungen. An Trainer Sascha Schröder wurde festgehalten.

„Wir hatten in der Zeit keinen Druck vom Verein und haben die Ruhe bewahrt. Daher klingt es zwar komisch, aber ich bin durch den Abstiegskampf gelassener geworden“, stellte Schröder auch im Gespräch mit unserer Redaktion fest. Die Ruhe war Trumpf für eine bärenstarke Rückrunde. Nur der Türkische SV Singen holte nach dem Winter mehr Zähler.

„Beim Blick auf die Statistik und vor dem Hintergrund, dass mit Denzlingen und dem Türkischen SV Singen zwei starke Teams aufgestiegen sind, könnte man meinen, wir wären jetzt die Thronnachfolger. Aber da sehe ich andere. Teningen gehört zum Favoritenkreis und auch Hausen hat sich brutal gut verstärkt“, betont der SCL-Trainer vor der neuen Spielzeit. Das obere Tabellendrittel ist das Ziel der Lahrer.

Für eine erfolgreiche Spielzeit soll nun der neue Co-Trainer von Schröder eine große Hilfe sein – neben und auf dem Platz. Nico Gutjahr hat beim Bahlinger SC in der Regionalliga 18 Einsätze in der Spielzeit 2024/2025 absolviert und war sogar schon in der dritten Liga bei der SG Sonnenhof Großaspach und den Würzburger Kickers am Ball. Der 32-Jährige Verteidiger ist zweifellos ein Star-Neuzugang für den Verbandsligisten.

„Er ist mit dem Studium fertig geworden und steigt nun ins Berufsleben ein. Das war zeitlich für ihn mit Regionalligafußball in Bahlingen nicht mehr zu vereinbaren“, erklärt Schröder, der einen sehr guten Draht zum Neuzugang hat: „Wir sind befreundet und auch unsere Frauen kennen sich gut.“

Die Kicker von der Dammenmühle bekommen durch einen weiteren Neuzugang auch einen neuen Aspekt in ihr Spiel. Nico Schumacher kommt vom Offenburger FV.

„Mit Nico haben wir nun einen Spielertypen, den wir so noch nicht hatten. Unsere Angreifer sind alle schnell und technisch stark. Er ist groß gewachsen, wuchtig und kopfballstark. Dadurch können wir unser Spiel auch ein wenig umstellen“, so Schröder. Am grundlegendem taktischen Weg des SC Lahr, der in der Rückrunde so von Erfolg geprägt war, wird diese neue Komponente aber wohl nichts ändern.

Ein großer Kader für zwei Mannschaften

Der grundlegende taktische Weg der Reserve des SCL erwies sich in der Bezirksliga in der Vorsaison gar als aufstiegsreif. Nachdem das Team schon in der Saison davor, zur der Zeit gerade erst aus der Kreisliga aufgestiegen, mit Platz drei für Furore sorgte, gelang nun der ganz große Wurf. Eine zweite Mannschaft in der Landesliga ist ein außergewöhnlich hohes Niveau – die Zweitvertretung der Lahrer ist in der Spielklasse gar die einzige Reserve. Die Verzahnung zur ersten Mannschaft war an der Dammenmühle sowieso schon groß und wird nun mit dem hochklassigen Unterbau noch zunehmen. Als Zeichen des Zusammenhalts gab es in diesem Jahr auch ein gemeinsames Mannschaftsbild beider Teams. Es wird einen großen Kader beim SC Lahr geben und die Zweitvertretung soll regelmäßig Unterstützung erhalten.

Nando Schoner (links) führt die Reserve des SCL nun nicht mehr als Kapitän an. Er hat sich dem SV Rust in der Bezirksliga angeschlossen Foto: SV Rust

Der Kontakt untereinander wird auch dadurch verstärkt, dass Dino Piraneo, in der Vorsaison noch Co-Trainer von Sacha Schröder in der Verbandsliga, nun als Cheftrainer der zweiten Mannschaft fungiert. Schröder betonte, auch im Gespräch mit unserer Redaktion, wie gut seine Zusammenarbeit mit Piraneo als Co-Trainer funktioniert habe. Es ist davon auszugehen, dass auch beide Cheftrainer nun einen engen Draht pflegen werden.

Die Trainer – und dazu auch noch die Co-Trainer-Position – sorgten im Umfeld der zweiten Lahrer Mannschaft in der abgelaufenen Spielzeit für einen Disput. Marco Romano, der angekündigt hatte, zum Saisonende aus gesundheitlichen Gründen zurückzutreten, gab sein Amt als Chefcoach Anfang April überraschend auf direktem Wege ab. Er betonte, es habe immer wieder ein Einmischen der Sportlichen Leitung in seinen Aufgabenbereich gegeben. Petro Müller, Sportlicher Leiter an der Dammenmühle, wie auch sein Bruder und Vereinsvorsitzender Frank Müller dementierten dies entschieden. Noch bevor Romano hingeschmissen hatte, war bereits sein Co-Trainer Dennis Schrempp vom Verein von seinen Aufgaben entbunden worden. Die Meinungen untereinander seien zu weit auseinandergegangen, wie Petro Müller betonte.

Glücksgriff mit Maurizio Moog und Violand Kerellaj

Maurizio Moog und Violand Kerellaj sprangen als Interimslösung an der Seitenlinie der Reserve ein. Die Entscheidung, die beiden langjährigen Spieler der ersten Mannschaft, deren aktive Zeit noch nicht lange zurückliegt, zu installieren, stellte sich als sportlich goldrichtig heraus. In der Relegation wurde gegen den FV Ötigheim als Vertreter aus der Bezirksliga Baden-Baden der Aufstieg eingetütet.

Schrempp ist in der neuen Saison mittlerweile wieder Co-Trainer, allerdings beim SV Rust. Vor den Toren des Europa-Parks trifft er auf viele bekannte Gesichter vom SC Lahr, denn der Bezirksligist hat sich mit einigen Kickern von der Dammenmühle verstärkt. Kapitän Nando Schoner hat die SCL-Reserve in Richtung SVR verlassen und auch Gregor Lebfromm, Markus Depner, Luca Rupps und Vincent Sobczyk sind nun in Rust am Ball.

Der Umbruch bei der Lahrer Reserve fällt nach dem Aufstieg damit groß aus. Neben einer guten Platzierung im oberen Drittel der Verbandsliga mit der ersten Mannschaft soll mit der Zweitvertretung die Landesliga gehalten werden. Eine schwierige Mission, aber die Erfolgsaussichten an der Dammenmühle sind gut.

Der Kader des SC Lahr

Tor:

Jona Leptig, Eugen Sokolov und Jona Bader. Abwehr:

Pedro Allgaier, Aloys Egbe, Carsten Giedemann, Nico Gutjahr, Jannis Kalt, Benjamin Lauf, Simon Lehmann, Quirin Nuber, Kevin Rist, David Root, Jamie Stopp, Sören Zehnle und Nikolas Zeyer. Mittelfeld: Erion Avdimetaj, Moritz Bandle, Leon Bross, Josue Butinda, Valentino Casiero, Daniel Elenschleger, Mika Fleig, Konstantin Fries, Kevin Giessler, Dennis Häußermann, Dominik Kaufmann, Kilian Kölble, Harim Makaya, Gerrit Müller, Nic Müller, Torben Müller, Larsen Naletilic, Henri Niebuhr, Marvin Ohnemus, Leonard Reiß, Finn Rombach, Timofey Shevaha, Andreas Taach, Yousef Taha und Johannes Wirth. Angriff: Mirco Barella, Lars Birkle, Mick Keita, Nico Schumacher, Nazar Shevaha, Adriano Spoth und Lasse Wagenmann.