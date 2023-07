Der Aufstiegskampf war spannend. Erst am letzten Spieltag hat die Reserve des SC Lahr die Meisterschaft in der Kreisliga A Süd perfekt gemacht. Nun geht das junge Team in der Bezirksliga an den Start – und ist damit wieder an seinem angestammten Platz, den es zu verteidigen gilt.

Der Ausrutscher Abstieg ist bei der Zweitvertretung des SC Lahr wieder gerade gebogen. 2022 musste das Team die Bezirksliga verlassen – in diesem Jahr ist die junge Truppe zurück. In acht Jahren war die Lahrer Reserve damit nur eine Saison in der Kreisliga. Das Bezirksniveau ist ihr angestammter Platz, der nun in der kommenden Runde verteidigt werden soll. Mit 68 Punkten aus 30 Spielen, zwei Niederlagen und der besten Defensive der Liga war der Aufstieg mehr als verdient.

Zwei Testspiele hat das Team bislang bestritten. In Biberach gab es eine 1:3-Niederlage und auf der Anlage des SC Kuhbach-Reichenbach gelang ein 3:1-Derbysieg. Fünf weitere Spiele sind bis Mitte August noch vereinbart. Gerade das Duell mit dem Landesligisten SV Niederschopfheim am 2. August wird ein Gradmesser sein, wie gut das Team auch gegen höherklassige Gegner bestehen kann.

Mittelfeldspieler Leonard Reiß fällt mit Kreuzbandriss lange aus

Einen Schock musste die Mannschaft schon vor dem ersten Saisonspiel verkraften. Leonard Reiß hat sich das Kreuzband gerissen und wird den Lahrern lange fehlen. Reiß kam in der abgelaufenen Kreisliga-A-Saison zu 14 Einsätzen und steuerte zwei Tore und eine Vorlage zum Aufstieg der Kicker von der Lahrer Dammenmühle bei. Ein harter Konkurrent im Abstiegskampf in der Bezirksliga wird vermutlich Mitaufsteiger SV Steinach sein. Die Lahrer blieben gegen die Kinzigtäler in der vergangenen Spielzeit ungeschlagen. Zu Hause gab es einen 3:1-Sieg und in Steinach ein 2:2. Ansonsten hält der Spielplan das Derby gegen den FV Sulz bereit. Die Lokalvergleiche gegen den SC Kuhbach-Reichenbach und den FV Dinglingen fallen dafür weg.

Der Kader kann im Laufe der Saison aufgrund der Durchlässigkeit zur ersten Mannschaft immer wieder variieren. Im jüngsten Testspiel gegen Kuhbach-Reichenbach ging die U 23 mit folgendem Team an den Start: Leonard Braun, Mick Keita, Markus Depner, Luca Rupps, Florian Mayer, Marvin Ohnemus, Clarence Egbe, Gerrit Müller, Micha Leptig, Artjom Taranenko und Nico Zähringer. Auf der Bank nahmen Justin Lorenz, Noah Gänshirt, Luis Liehnhard und Edgar Ros I Andreu Platz.

„Wir haben den Kader in der ersten Mannschaft bewusst kleiner gehalten, weil immer wieder auch Spieler aus der U 23 aufrücken werden. Da haben wir eine gute Mannschaft“, ist Petro Müller, der Sportliche Leiter der Lahrer überzeugt. „So schnell wie möglich 40 Punkte für den Klassenerhalt holen“, gibt es als Ziel für die junge Truppe aus. Das Team könne in der Bezirksliga gut mitspielen.