Anzeige: Vereinsvorstellung SC Lahr II

1 Die Reserve des SC Lahr hat die Bezirksliga in der abgelaufenen Saison als Aufsteiger gehörig aufgemischt.Der Durchmarsch in die Landesliga wurde nur knapp verpasst. Auf den Unterbau der ersten Mannschaft sollte auch in dieser Saison Verlass sein. Foto: Verein

Die zweite Mannschaft des SC Lahr war in der abgelaufenen Saison das Team des Jahres in der Bezirksliga. Der Aufsteiger landete auf einem sehr guten dritten Platz, nur drei Punkte fehlten zur Relegation. Besonders wichtig für die kommende Runde: Die Durchlässigkeit zur Erstvertretung in der Verbandsliga ist hoch.









Die „jungen Wilden“ von der Dammenmühle haben bei der Konkurrenz mächtig Eindruck gemacht. Als Aufsteiger aus der Kreisliga A geht der Blick in der Regel in der höheren Spielklasse erst einmal nach unten. Der Klassenerhalt wird dann immer gerne als Saisonziel betont. Doch die Reserve des SC Lahr wollte keine kleinen Brötchen backen: Das Team mischte die Liga auf und wurde sensationell Dritter. Aufstiegs- statt Abstiegskampf war an der Tagesordnung.