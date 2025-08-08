Anzeige: Vereinsvorstellung SC Kuhbach-Reichenbach

In der Lahrer Vorstadt wird das obere Mittelfeld der Tabelle anvisiert. Der Kader ist allerdings dünner geworden und Kicker aus der zweiten Reihe müssen sich zeigen.
Für den SC Kuhbach-Reichenbach beginnt in Kürze die neue Saison in der Kreisliga A. Nach einer schwierigen Runde möchten die Lahrer Vorstädter in dieser Saison wieder angreifen und eine bessere Tabellenposition als in der vergangenen Spielzeit erreichen. Aufgrund vieler Verletzungen und der ein oder anderen Schwächephase im Laufe der Saison reichte es am Ende nur zu Platz zehn in der Abschlusstabelle. Zu wenig für die Ansprüche und die Qualität, die in der Mannschaft steckt. Zwischenzeitlich geriert das Team sogar in Abstiegsgefahr, doch diese wurde mit guten Leistungen und der individuellen Qualität abgewendet.