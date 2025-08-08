Anzeige: Vereinsvorstellung SC Kuhbach-Reichenbach

In der Lahrer Vorstadt wird das obere Mittelfeld der Tabelle anvisiert. Der Kader ist allerdings dünner geworden und Kicker aus der zweiten Reihe müssen sich zeigen.

Für den SC Kuhbach-Reichenbach beginnt in Kürze die neue Saison in der Kreisliga A. Nach einer schwierigen Runde möchten die Lahrer Vorstädter in dieser Saison wieder angreifen und eine bessere Tabellenposition als in der vergangenen Spielzeit erreichen. Aufgrund vieler Verletzungen und der ein oder anderen Schwächephase im Laufe der Saison reichte es am Ende nur zu Platz zehn in der Abschlusstabelle. Zu wenig für die Ansprüche und die Qualität, die in der Mannschaft steckt. Zwischenzeitlich geriert das Team sogar in Abstiegsgefahr, doch diese wurde mit guten Leistungen und der individuellen Qualität abgewendet.

Nun hofft nicht nur Achim Weis darauf, dass in der kommenden Spielzeit wieder ein wenig Ruhe einkehrt und man sich im sicheren Fahrwasser in der Tabelle bewegt. „Die Vorbereitung läuft aktuell nicht optimal. Aufgrund der speziellen Struktur unseres Kaders mit Studierenden, Polizisten und jungen Familienväter haben wir sowohl im Training als auch in den Vorbereitungsspielen nur sehr selten alle Spieler an Bord. Die Gestaltung der Trainingseinheiten ist damit etwas herausfordernder“, hält Weis fest.

Positiv daran sei jedoch, dass Spieler aus der zweiten Reihe ihre Chance bekommen. „Sehr gut haben sich auch unsere neuen Trainer Danny Singrin und Manuel Hummel eingebracht. Sie kommen beim Team sehr gut an. Darum sind wir insgesamt gesehen doch recht zufrieden und freuen uns auf die neue Spielzeit“, so Weis.

Kadertechnisch hat sich in der Lahrer Vorstadt über die Sommerpause einiges getan. Mit Moritz Krämer stößt ein großes Talent aus der eigenen Jugend in den Kader dazu. Schon am Ende der vergangenen Saison hat der Youngster den ein oder anderen Kurzauftritt bei den Senioren gehabt und nun gehört er fest zum Kader der Männermannschaft. Ebenfalls neu sind Tobias Eismann vom SC Lahr und Marcel Püttrich vom FC Lahr-West.

Allerdings muss man auch einige Abgänge verkraften. So haben Dennis Göhringer in Richtung FC Neuried, Timo Volk in Richtung SV Münchweier und Adrian Singler in Richtung des SV Rust den Verein verlassen. Zudem fallen mit Himmelsbach und Gür zwei wichtige Stammspieler lange aus und man wird abwarten müssen, ob die Mannschaft diese Ausfälle adäquat ersetzen kann.

Dennoch ist Weis zuversichtlich. „Im Tor haben wir jetzt zwei ehrgeizige und hervorragende Torhüter. Einige bisherige Leistungsträger treten aufgrund ihres Alters kürzer, also haben wir etwas an Breite im Kader verloren. Dennoch bin ich sicher, dass auch Spieler aus der zweiten Reihe ihre Chance nutzen wollen und werden und wir einen konkurrenzfähigen Kader für die kommende Runde zusammen haben“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Schwächephase im Herbst soll sich nicht wiederholen

Auf die Favoriten für die neue Saison angesprochen hat Weis einige Mannschaften auf der Liste. „Favoriten sind sicher der TGB Lahr, der SV Berghaupten und der FV Biberach. Sie haben sich gut und sinnvoll verstärkt. Dennoch wird es sicherlich auch die ein oder andere Überraschungsmannschaft geben und auch die Aufsteiger darf man mit ihrer Euphorie nie außer Acht lassen“, hebt er hervor. „In den vergangenen Jahren haben wir uns zweimal unter den ersten Fünf platziert und waren einmal im gesicherten Mittelfeld. Da hat uns eine Schwächephase über sieben bis acht Spiele im Herbst in der Hinrunde eine bessere Platzierung gekostet. Wenn alle fit sind, haben wir die Qualität, jeden Gegner der Liga zu schlagen. Bei mehreren Ausfällen würde es aber sehr eng werden“, beschreibt Weis.

Das Ziel in der Lahrer Vorstadt ist das obere Mittelfeld der Tabelle. „Das werden wir auch packen. Ich bin sicher die Mannschaft ist gewillt eine bessere Runde zu spielen als im vergangenen Jahr. Dennoch steht der Klassenerhalt über allem, aber wir wollen uns natürlich besser platzieren als zuletzt“, gibt Weis als Marschrichtung vor.

Das neue Trainerteam wird sicherlich alles daran setzen, diese Vorgaben umzusetzen und die Mannschaft gut in der Liga zu etablieren. Der Mannschaft ist viel zuzutrauen und man darf gespannt sein, was am Ende dabei herauskommen wird. Die Saison für die Vorstadtkicker beginnt am Sonntag, 24. August. Ab 15 Uhr ist die SpVgg Schiltach der erste Gast auf dem Sportplatz am Ortseingang Reichenbach.