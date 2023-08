Platz vier als Aufsteiger war für den SC Kuhbach-Reichenbach in der abgelaufenen Saison eine super Bilanz. Diese soll im zweiten Jahr in der Kreisliga A keine Eintagsfliege gewesen sein. Die Verantwortlichen in der Lahrer Vorstadt wollen wieder unter die ersten Fünf. Der Kader dafür bleibt weitestgehend zusammen.

Der SC Kuhbach-Reichenbach darf getrost als Überraschungsmannschaft der abgelaufenen Kreisliga-A-Saison bezeichnet werden. Als Aufsteiger vor der Runde als möglicher Abstiegskandidat gehandelt, konnte sich die Mannschaft im Laufe der Saison immer weiter steigern und war gerade in den letzten Wochen der Saison sehr formstark. So sicherte man sich am Ende auch einen mehr als verdienten vierten Tabellenrang und war somit der beste Aufsteiger in der Klasse.

Zur neuen Runde werden vier Spieler direkt aus der A-Jugend in den Seniorenkader stoßen. Mit Jakob Seidel, der vom FSV Seelbach zurückkehrt, und Marius Gür, der aus Durbachtal zurück nach Kuhbach-Reichenbach wechselt, stehen ehemalige Jugendspieler vor der Rückkehr zu ihrem Ausbildungsverein.

Jonas Baral (TuS Mahlberg), Jan Zeuner, Danny Laag (beide SG Oberweier/Heiligenzell) und Luay Kataya (FV Dinglingen) haben die Lahrer Vorstadt derweil verlassen. In der abgelaufenen Saison erzielte Baral sieben Tore für den SC Kuhbach-Reichenbach in der Kreisliga A.

Viel Bewegung im Verein auch außerhalb des Spielfeldes

Wichtig zu erwähnen ist auch, dass das Grundgerüst des Kaders gleich bleibt, so dass sich der Verein ein ambitioniertes Ziel für die kommende Runde gesteckt hat. Nach dem durchaus überraschenden vierten Rang in der vergangenen Saison möchte der SC auch in der neuen Runde mindestens die Top fünf erreichen und somit den erfolgreichen Weg weitergehen.

Grundsätzlich herrschen gerade sehr viel Bewegung und Aufbruchsstimmung im Verein. Seit September gibt es ein neues Vorstandsteam um Achim Weiß, Stefan Gräther und Markus Dold, der selbst auch Spieler der zweiten Mannschaft und im geschäftsführenden Vorstand ist. Weitere aktive Spieler sind Teil des erweiterten Vorstands.

Das erste Pflichtspiel haben die Kicker aus der Lahrer Vorstadt schon in den Beinen. Gegen den SC Önsbach aus der Kreisliga B war Kuhbach-Reichenbach im Bezirkspokal zwar sowieso in der Favoritenrolle, dass es aber gleich ein 7:1-Kantersieg wird, war nicht unbedingt zu erwarten. Marius Gür traf in der 78. Minute gleich in seinem ersten Pflichtspiel für sein neues Team zum zwischenzeitlichen 6:1.

Schon am kommenden Samstag steht für Kuhbach-Reichenbach die nächste Runde im Pokal an. Es geht zum FC Auenheim. Der Aufsteiger aus der Kreisliga A Nord wird dann gegen den SC in der Außenseiterrolle sein.

In der Vorbereitungsspielen gab es für das Team von Trainer Stephan Schmid Licht und Schatten. Gegen die SG Freiamt-Ottoschwanden gab es eine wilde 5:7-Niederlage und gegen die Reserve vom SC Lahr, in der kommenden Runde ein Bezirksligist, verloren die Vorstädter mit 1:3.

Anschließend gab es erfreulichere Ergebnisse. Die Reserve vom FSV Seelbach wurde mit 5:3 besiegt, gegen den FV Bodersweier gab es ein 2:2 und im letzten Test vor dem Pokalspiel gegen Önsbach wurde der FC Ohlsbach mit 5:3 besiegt.

Mit 18 Treffern in fünf Testspielen hatten sich die SC-Kicker gut in Form geschossen – und beim 7:1-Sieg im Pokal brach sich die Offensivkraft dann auch Bahnen.

Die Defensive war derweil der Grund, warum es für den Aufsteiger in der abgeschlossenen Runde nicht noch weiter nach oben ging. 64 Gegentore waren deutlich zu viel und brachten schließlich sogar eine negative Tordifferenz ein. Unter den ersten Zehn der Liga kassierten nur Hausach und die SG Dörlinbach-Schweighausen mehr Tore. Wenn Kuhbach-Reichenbach es schafft, den Laden hinten besser dich zu halten, ist auch dieses Saison wieder eine Überraschung in der Lahrer Vorstadt drin.

Zugänge: Marius Gür (SC Durbachtal), Jakob Seidel (FSV Seelbach), Antonio Schmerler, Emilio Schindler, Lukas Baum und Dominik Undis (alle eigene Jugend).

Abgänge: Jonas Baral (TuS Mahlberg), Jan Zeuner, Danny Laag (beide SG Oberweier/Heiligenzell) und Luay Kataya (FV Dinglingen).



Trainer: Stephan Schmid geht in seine zweite Saison.