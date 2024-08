Anzeige: Vereinsvorstellung SC Kuhbach-Reichenbach

Der SC Kuhbach-Reichenbach war in der Vorsaison eines der Überraschungsteams der Kreisliga A Süd. Auch zur neuen Spielzeit gibt man sich in der Lahrer Vorstadt selbstbewusst, wieder ganz oben mitzumischen. Gleich fünf Neuzugänge und sechs aufrückende Junioren geben dem Trainer viele Optionen.

Beim SC Kuhbach-Reichenbach geht es langsam aber sicher in die heiße Vorbereitungsphase auf die neue Saison. Nach einer hervorragenden Spielzeit, die das Team mit dem vierten Tabellenplatz abschloss, gehen die Lahrer Vorstädter in der neuen Saison als Geheimfavorit an den Start und möchten ein Wörtchen in Sachen Aufstieg mitreden.

Die kontinuierliche Arbeit, die in der Lahrer Vorstadt geleistet wird, hat sich in den vergangenen Jahren ausgezahlt. Nach dem souveränen Aufstieg in die Kreisliga A und der personellen Umstrukturierung auf Führungsebene befindet sich der SC Kuhbach-Reichenbach seit Jahren im Aufwind. Auch die Teilnahme am Bezirkspokalhalbfinale in der vergangenen Saison zeigt, dass sich was vor den Toren Lahrs bewegt. In der Qualifikation zum Verbandspokal musste sich die Mannschaft dem Landesligisten aus Stadelhofen nur knapp mit 2:3 geschlagen geben, so dass man sich auf einem guten Weg befindet, auch in der neuen Saison eine gute Rolle innerhalb der Liga einzunehmen.

Gegen Landesligisten in der Vorbereitung überzeugt

Achim Weis, der vorübergehend das Amt des Sportlichen Leiters in Personalunion mit der Vorstand des Vereins übernimmt, zeigt sich zuversichtlich. „Unsere Vorbereitung läuft bislang ganz gut. Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung und haben auch in den Testspielen gute Ergebnisse erzielt. Wir sind sogar aufgrund unserer Teilnahme am Halbfinale des letztjährigen Bezirkspokals in der Qualifikation des Verbandspokals gestartet. Hier haben wir gegen Stadelhofen eine gute Leistung gezeigt. Das wir gegen zwei Landesligisten wie Seelbach und Stadelhofen so gut mitgehalten haben, stimmt uns positiv was die neue Saison betrifft“, sagt er.

Der Kader des SC wurde nur punktuell verändert. „Wir haben den Kader aus der vergangenen Saison im größten Teil zusammengehalten. Nur ein Spieler hat seine Karriere beendet. Mit zahlreichen Zugängen aus der eigenen Jugend und den externen Neuzugängen werden wir unseren Kader in der Zukunft breiter aufstellen und wir haben mehr Optionen, was dem Trainerteam natürlich hilft,“ so Weis auf Nachfrage. Mit Jonas Baral, der vom TuS Mahlberg kommt, Arlind Hoti, der vom SV Rust zum Kader stößt, Jan Zeuner, der aus Heiligenzell nach Kuhbach-Reichenbach wechselt, David Zeuner vom FC Lahr-West und Marcel Ritter, der ebenfalls aus Heiligenzell kommt, darf das Trainerteam um Stephan Schmid, der in seine dritte Saison gehen wird, fünf Neuzugänge von anderen Vereinen begrüßen. Gabriel Gehringer, Jeremias Happersberger, Leon Hilß, Niklas Lauer, Joshua Munz und Mario Siefert sind die A-Jugendlichen, die den Kader ergänzen werden. Gerade in der Breite stellt man sich in Kuhbach-Reichenbach für die kommende Saison besser auf.

Auch die Ziele für die kommende Saison sind klar gesteckt. „Wir wollen unter die Top fünf kommen. Wenn ein bisschen mehr rausspringt, nehmen wir das gerne mit. Wir haben einen guten und breiten Kader aufgestellt, der in der Lage sein sollte, in der Liga zu bestehen und für die ein oder andere Überraschung zu sorgen. Wir sind auf jeden Fall sehr zuversichtlich und wollen vor allem auch die jungen und neuen Spieler so schnell wie möglich integrieren“, sagt Weis.

Aufsteiger werden als sehr stark eingeschätzt

Favorit auf den Aufstieg seien die Lahrer Vorstädter allerdings nicht. „Das ist aus unserer Sicht Zell. Sie haben schon in der vergangenen Saison einen guten Kader gehabt und sind vielleicht ein wenig unter den Erwartungen geblieben. Doch sie wollen unbedingt in die Bezirksliga zurück. Auch die Aufsteiger TGB Lahr und Berghaupten schätzen wir als sehr stark ein, denn sie haben sich im Sommer sehr gut verstärkt und hatten bereits einen sehr guten Kader“, lobt Weis die Konkurrenz. „Wir wollen wieder eine gute Rolle innerhalb der Liga einnehmen. Natürlich werden wir sicherlich anders gesehen nach der erfolgreichen vergangenen Saison. Dennoch gilt es für uns, sich zunächst einmal sich in sicheren Tabellenregionen zu bewegen und die Mannschaft weiterzuentwickeln. Hierfür haben wir die richtigen Leute an den wichtigen Stellen installiert und ich bin sicher, dass wir erneut überraschen können.“

Die Vorfreude auf die neue Runde ist in Kuhbach und Reichenbach groß. Mit einem breiteren Kader und sinnvollen Verstärkungen möchte das in der kommenden Saison eine gute Rolle einnehmen.