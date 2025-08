Wenn in der Kreisliga A in Kürze der Ball rollt, stehen vor allem die Aufsteiger unter Beobachtung. Nach zweijähriger Abstinenz kehrt nun auch der SC Kappel in die Liga zurück. In der vergangenen Saison sichte man sich souverän den Meistertitel und dominierte die Liga.

Mit Yasin Ilhan sitzt seit einigen Jahren ein erfahrener Trainer auf der Kommandobrücke des SCK, der viel Erfahrung aus höheren Ligen mitbringt. Auch im Verein selbst sind die wichtigen Positionen mit renommierten Leuten besetzt, so dass man in Kappel einer erfolgreichen Zukunft entgegenblickt.

Der Coach selbst sagt zum aktuellen Stand: „Wir sind momentan mitten in der Vorbereitung, und ich muss sagen, dass wir bisher sehr zufrieden sein können. Die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch und alle ziehen richtig gut mit. In dieser Vorbereitung setze ich viel auf Ausdauer und Kraft. Auch die Leistungen in den bisherigen Vorbereitungsspielen geben Anlass zur Freude, und wir alle sind schon heiß auf den Beginn der Runde.“

Vielversprechende Neuzugänge

Dem SCK ist es gelungen, vier Spieler mit höherklassiger Erfahrung zu verpflichten. Mit Admir Osmanovic, der von der Spielvereinigung Gundelfingen/Wildtal nach Kappel wechselt, wurde ein erfahrener Mann in die eigenen Reihen integriert. Mit Christian Kranich, Marc Stefan und Jean Phillip Gargowitsch, die allesamt aus Rust kommen, wurde weitere Erfahrung hinzugewonnen.

Trainer hat ambitionierte Ziele für die Saison

„Wir sind bislang sehr zufrieden mit den neuen Jungs. Sie werden der Mannschaft und der Stimmung innerhalb der Mannschaft sehr guttun. Sie verfügen über eine Menge Erfahrung, und wir sind sicher, dass sie uns schnell und gut weiterhelfen werden. Bislang integrieren sie sich super, und wir werden viel Spaß an ihnen haben,“ so Ilhan zu den Neuzugängen. Auf die Ziele für die neue Runde angesprochen, gibt sich der Coach mutig: „Nach der Rückkehr in die Kreisliga A wollen wir eine gute Rolle spielen. Wir hatten in der Vergangenheit viel Zeit, uns punktuell zu verbessern. Mein Ziel lautet daher, erstmal erfolgreich in die Runde zu starten und uns an das Niveau der Liga schnellstmöglich anzupassen.“ Gerne würde Ilhan sein Team am Ende unter den Top sechs Mannschaften sehen.

Ambitionierte Ziele, man darf gespannt sein, wie schnell sich die Mannschaft wirklich an das höhere Niveau innerhalb der Liga gewöhnen wird und wie schnell die Neuzugänge den erhofften Impuls in die Mannschaft bringen.

Wer für Ilhan zum absoluten Favoritenkreis zählt, macht der Coach ebenfalls deutlich: „Mit dem TGB Lahr, dem SV Berghaupten und dem FV Biberach sehe ich drei absolute Top Favoriten, die sich um den ersten Platz streiten werden. Aber wie wir alle wissen, kann im Fußball und vor allem in der Kreisklasse alles passieren. Deshalb wird es auch sicherlich die ein oder andere Überraschungsmannschaft geben die eine tolle Saison spielen wird – und ich hoffe, wir gehören dazu.“

Doch wo sieht sich Kappel selbst innerhalb der Liga? Hier möchte der Coach zunächst einmal den Start abwarten: „Als Aufsteiger ist es natürlich schwer zu sagen, wo wir uns im Liga Vergleich sehen.“ Es gelte, erfolgreich in die Liga zu starten. Das Team wollen überraschen und sich bestmöglichst präsentieren.

Man darf gespannt sein, welche Rolle der Aufsteiger einnehmen wird. Mit der Euphorie des Aufstiegs im Rücken ist dem SCK viel zuzutrauen.