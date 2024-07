Anzeige: Vereinsvorstellung SC Hofstetten

1 Nach dem letzten Saisonspiel, einem 3:1-Sieg gegen den Kehler FV, verabschiedet sich der SC Hofstetten von Dennis Kopf und Kiki Sanchez (beide mit Schal in der Mitte). Co-Trainer Sanchez ist nun der Teammanager der Landesligisten. Foto: Verein

Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga lief es für die Kicker aus der kleinen Gemeinde im Kinzigtal in der Landesliga nicht rund. Schließlich sprang nur ein Mittelfeldplatz heraus. Doch in der kommenden Runde wird das Team als Aufstiegsfavorit gehandelt – was besonders an Spielertrainer Marco Petereit liegt.









Als Legende der großen Kreisstadt in das 1700-Einwohner-Örtchen ins Kinzigtal: Der Kontrast ist nicht nur von der Infrastruktur her für Marco Petereit groß. Der langjährige Torjäger des Offenburger FV, mit dem Team in der abgelaufenen Saison – wenn auch historisch schlecht – in der Oberliga unterwegs, kickt nun gleich zwei Klassen tiefer. Demnach ist es auch sportlich eine neue Welt für den Spielertrainer des SC Hofstetten.