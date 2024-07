Anzeige: Vereinsvorstellung Offenburger FV

1 Szenen wie diese waren in der vergangenen Saison eine Seltenheit: Die Offenburger bejubeln einen Treffer gegen Denzlingen. In 34 Spielen gelangen nur 35 Tore. Dafür setzte es 105 Gegentreffer. Der OFV stieg sang- und klanglos aus der Oberliga ab. In der kommenden Saison wird die Bilanz eine Klasse tiefer definitiv besser ausfallen. Foto: Fissler

Nach einer grauenvollen Spielzeit in der Oberliga, die mit nur 14 Punkten aus 34 Spielen endete, ist der Offenburger FV nun nach zwei Jahren zurück in der Verbandsliga. Das Team hat einen großen Umbruch hinter sich – das Umfeld der Mannschaft wird mit neuen Positionen aber auch deutlich professioneller.









Positiv aus der vergangenen Spielzeit ist festzuhalten, dass der Horror für den Offenburger FV nun wenigstens ein Ende hat. 14 Punkte in 34 Spielen, nur 35 Tore geschossen und dafür 105 Gegentore gefangen – selten war der letzte Tabellenplatz in der Oberliga so in Stein gemeißelt, wie nun vom OFV. Nach zwei Jahren tritt das Team nun wieder in der Verbandsliga an. Dort kommt es auch zu einer Neuauflage des Derbys mit dem SC Lahr, der im Gegensatz zu Offenburg in der abgelaufenen Spielzeit mit dem Finale im Verbandspokal neue Höhen erreicht hat.