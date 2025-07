Anzeige: Vereinsvorstellung Offenburger FV

Aus der Oberliga ausgeschieden, wurde der OFV auch in der Verbandsliga direkt nach unten durchgereicht. Trainer Michael Kovacs steht nun vor der schwierigen Mission.

Nach dem Absturz in die Landesliga stand beim Offenburger FV vieles auf dem Prüfstand – und der Verein nahm einen konsequenten Umbruch vor. „Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga hat der Offenburger FV die Reißleine gezogen. Fast der gesamte Kader wurde neu aufgestellt und zahlreiche Neuzugänge sollen frischen Wind bringen. Trainer Michael Kovacs steht vor der anspruchsvollen Aufgabe, eine komplett neu formierte Mannschaft zu einem Team zu formen – und das möglichst schnell. Nach Monaten voller Enttäuschung und personellem Umbruch geht es beim OFV vor allem darum, wieder Boden unter die Füße zu bekommen“, teilt der Verein selbstkritisch auf Facebook mit.

Ganze 16 Spieler haben den OFV nach der katastrophalen Runde in der Verbandsliga verlassen. Zehn Neuzugänge gibt es nun zu integrieren.

Lesen Sie auch

Vom direkten Wiederaufstieg in der kommenden Saison wird nicht gesprochen, dazu ist der Aderlass in der Messestadt zu groß gewesen.

Hoffnung auf Besserung macht der Wechsel von Lucas Pierre Francois Martini, der vom SV Rust zum OFV kommt. Martini hat in der vergangenen Spielzeit mit 21 Treffern in der Bezirksliga auf sich aufmerksam gemacht – Tore, die der OFV eine Klasse höher dringen benötigt.

Auffällig bei der Flut an Neuzugängen ist, dass die Kicker fast ausnahmslos sehr jung sind. Im aktuellen Kader hat nur noch Keven Feger bereits sein 30. Lebensjahr überschritten. Im Tor liegt das Vertrauen beispielsweise mit Milot Shabani und Linus Weber auf Schlussmännern, die gerade einmal 19 beziehungsweise 18 Jahre alt sind. Die Jugend kann für den OFV in der neuen Saison ein Vorteil in Sachen Frische und Unbekümmertheit sein – die fehlende Erfahrung wird sich allerdings ebenfalls auswirken.

Aufgrund der zahlreichen Abgänge kam im Vorfeld der Saison das Gerücht auf, dass der OFV sein Team gar nicht erst für die Landesliga, sondern direkt in der Bezirksliga, meldet. Diesen radikalen Schnitt dementierte Stefan Klein, Sportlicher Leiter des Vereins, im Gespräch mit unser Redaktion entschieden. „Keine Ahnung, wie solche Geschichten in die Welt kommen. Das war für uns nie Thema“, hielt er fest.

Auf den Nachbarschaftsvergleich mit dem SC Lahr muss der OFV derweil trotz des Abstiegs nicht verzichten. In der Landesliga geht es allerdings gegen die Reserve von der Dammenmühle.