Anzeige: Vereinsvorstellung Kehler FV

Es ist noch keine zehn Jahre her, da war der Kehler FV noch ein Oberligist. Danach folgten sieben Jahre in der Verbandsliga, in denen der Sprung nach oben allerdings nicht mehr gelang. Im Gegenteil: Seit 2023 gehören die Grenzstädter nun schon der Landesliga an. Dort hat das Team nach wilden Jahren mit vielen personellen Umbrüchen die Konsolidierung geschafft und in der vergangenen zwei Spielzeiten die Runde im oberen Mittelfeld beendet.