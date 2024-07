Anzeige: Vereinsvorstellung Kehler FV

Der Kehler FV hatte nach dem Abstieg aus der Verbandsliga bescheidene Ziele formuliert. Der direkte Wiederaufstieg war kein Thema. Mit Platz fünf in der abgelaufenen Landesligasaison wurde der Aufstieg auch klar verfehlt. Trotzdem war man in der Grenzstadt zufrieden. Nun kommt der Torschützenkönig.

Dass mit 14 Neuzugängen nicht auf Anhieb alles klappen kann, war in der Grenzstadt kein Geheimnis. Der Umbruch war zu groß, als das der Kehler FV in der abgelaufenen Runde in der Landesliga zu den Aufstiegsfavoriten zu zählen war.

Das Fazit nach der Runde in einer Klasse, in der die Kehler seit 2006 nicht mehr antreten mussten, war aber trotzdem positiv. „Mit einem neuen, sehr erfolgreichen Trainerteam und zahlreichen Neuzugängen, darunter auch viele Ex-Kehler, sowie der Unterstützung der Teambetreuer Jean Marc Venturini und Jürgen Sax kehrte das KFV-Team auf die Erfolgslinie zurück“, heißt es in dem Bericht des Vereins von seiner Hauptversammlung.

Lesen Sie auch

Die Kontrakte der Trainer Marcel Stern, Timo Kramer und dem spielenden Co-Trainer Simon Schulze, der auch als Physiotherapeut tätig ist, wurden verlängert. Stern geht nun in seine zweite Saison am Rhein. Einer der 14 Neuzugänge stach in der abgelaufenen Spielzeit besonders heraus. Jérémy Stroh traf in seinem ersten Jahr für den KFV gleich 19 Mal ins Schwarze. Zusammen mit Lukas Raabe vom SC Durbachtal holte er sich die Torjägerkanone. Die Offensive der Kehler kann in der kommenden Runde ein Prunkstück werden, denn Raabe hat sich dem KFV angeschlossen. Arber Paqarizi war 2023 ebenfalls neu, wurde mit zehn Toren der zweitbeste Torjäger des Teams und bleibt ebenfalls. Die Kehler waren schon in der vergangenen Saison mit 73 Treffern die beste Offensive der Liga und nun ist das Potenzial für noch mehr Torfeste da.

47 Gegentreffer waren unter den Top fünf der Liga allerdings der schlechteste Wert. Die Abwehr wird nun mit Fabio Baas vom Offenburger FV, Stephane Fouda vom SC Offenburg und Loic Caspar vom VfR Achern verstärkt. Für Baas wird es ein großer Schritt, denn er spielte in der abgelaufenen Runde noch in der U 19 des OFV. Fouda war mit dem anderen Offenburger Verein nur auf Bezirksliganiveau aktiv und das ist auch die Klasse von Loic Caspar in Achern gewesen. Auf dem Papier ist es fraglich, ob die drei Neuzugänge in der Landesliga auch schon eine Verstärkung für den Aufstiegskampf sind. Vorne stark und hinten anfällig könnte auch in der kommenden Runde ein Sinnbild für den Kehler FV sein.

Wenn allerdings Mittelfeldspieler Lucas Meyer auch in der Defensive für Stabilität sorgen sollte, sehe das ganz anders aus. Meyer ist der letzte Neuzugang der Kehler und bringt die Empfehlung mit, beim SV Linx in der abgelaufenen Runde Stammspieler gewesen zu sein. Zudem ist Elias Schleß wieder zurück und mit Quentin Ottmann ist ein neuer Torwart verpflichtet worden.

Elyes Bounatouf verlässt die Kehler und füllt beim SC Durbachtal die Lücke, die der Abgang von Raabe im Sturm hinterlassen hat. Zudem zieht es den Franzosen Burak Seftali zurück in seine Heimat. Der Verteidiger kickt nun bei der FA Illkirch Graffenstaden. Ebenfalls in Frankreich spielt dann Yoann Mavoungou. Der 23-Jährige Stürmer verlässt Kehl in Richtung vierte Liga, wo er bei Olympique Saumur spielt.

Glorreiche Vergangenheit

Der Kehler FV gehörte in den 1950er-Jahren zu den Spitzenklubs Südbadens. So gewann das Team 1958 den Südbadischen Pokal. Bis 1966 spielte der Kehler FV in der damals drittklassigen 1. Amateurliga Südbaden. Diese Spielklasse erreichte der KFV nochmals von 1970 bis 1974. 2016 war der KFV noch in der Oberliga.