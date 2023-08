Nachdem der Verbleib in der Bezirksliga bis zuletzt gewackelt hat, möchte der FVU den Klassenerhalt in der kommenden Saison so früh wie möglich fix machen. Vor allem eine bessere Vormunde – in den beiden vergangenen Saisons hatte man zur Hälfte lediglich elf Punkte – soll dabei helfen.

Auch die zweite Saison in der Bezirksliga war eine turbulente für den FV Unterharmersbach. Nach einer schwachen Hinrunde schaffte man auf den letzten Drücker noch den Klassenerhalt. Elf Punkte holten die Kicker aus dem Harmersbachtal in der Vorrunde und standen auf dem letzten Tabellenplatz. In der Rückrunde waren es mit 22 Punkten exakt doppelt so viele und am Ende sollte die Aufholjagd mit Platz 13 und dem Klassenerhalt in der Bezirksliga belohnt werden.

Im Kader gibt es keine großen Veränderungen

Der Kader hat sich für die kommende Saison nicht groß verändert. „Aufgrund der unklaren Situation, in welcher Liga wir spielen werden, gestalteten sich Gespräche mit potenziellen Neuzugängen schwierig“, erklärt Abteilungsleiter-Fußball Philipp Lehmann.

Justin Bildstein ist aus der eigene Jugend zu den Aktiven aufgerückt. Von extern sind Elian Volk vom SV Oberharmersbach, der in die Kreisliga A abgestiegen ist, sowie Chatzigiannis Michalis (ASV Nordrach, Kreisliga B) dazugestoßen. Mit Jonas Nesser (VfL Winterbach) hat lediglich ein Spieler den FVU verlassen. Jens Alender hat das Team in der Winterpause übernommen und als spielender Trainer zum Klassenerhalt geführt. Er geht in seine zweite Saison als Cheftrainer, genau wie sein Assistent Darius Sobieranski. Neu im Trainerteam ist Co-Trainer Richard Rosenthal.

FVU will besser in die Saison starten, als bisher

„Das Team zieht in den ersten Trainingswochen gut mit. Alle Spieler wissen worum es geht“, erklärt Sportvorstand Lehman. Das Ziel des FVU ist der erneute Bezirksliga-Klassenerhalt. Das Team habe auf jeden Fall das Zeug dazu und wisse worum es geht. „Wir haben auch in den beiden vergangenen Saisons gegen den Abstieg gespielt“, so Lehmann. Das werde auch in der kommenden Runde erst einmal nicht anders sein. „Wir müssen einfach eine bessere Hinrunde spielen, damit wir den Klassenerhalt so früh wie möglich sichern können“, erklärt der Sportvorstand. So sei am Ende dann auch ein Platz im gesicherten Mittelfeld drin.

Als Favoriten für den Aufstieg in die Landesliga sieht Lehmann den VfR Willstätt sowie die beiden Landesliga-Absteiger SV Rust und FSV Seelbach. „Willstätt ist in der Rückrunde immer stärker geworden. Die sehe ich auch in der neuen Saison ganz vorne“, so Lehmann.

Foto: kÜNSTLE

Am Sonntagabend erfolgte bereits der Pflichtspielauftakt in der Qualifikation zum Bezirkspokal gegen den Kreisliga-B-Ligisten SC Orschweier. Der FVU musste sich am Ende mit 2:1 geschlagen geben. „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir sind in Führung gegangen und hatten auch noch später Chancen auf den Ausgleich gehabt“, so Lehmann.

Die Mannschaft trat ohne Trainer Alender und andere fehlende Spieler nicht in Bestbesetzung an. Deshalb sei das Spiel auch kein Gradmesser für die Saison zu sehen. Im ersten Ligaspiel am Sonntag, 20. August, startet der FVU zu Hause gegen die SG Freistett/​Rheinbischofsheim.

Zu- und Abgänge

Zugänge:

Justin Bildstein (eigene Jugend), Elian Volk (SV Oberharmersbach), Chatzigiannis Michalis (ASV Nordrach). Abgänge

: Jonas Nesser (VfL Winterbach). Trainer:

Jens Alender (2. Saison).