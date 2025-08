Anzeige: Vereinsvorstellung FV Unterharmersbach

1 Zum Ende der Saison kam der Umbruch: Verdiente Spieler des Vereins wurden geehrt. Trainer Jens Alender (Nummer Zehn) wurde in die „Hall of Fame“ des FVU aufgenommen. Foto: FV Unterharmersbach Der „Bezirksliga-Dino“ FV Unterharmersbach freut sich auf die anstehende Saison in der Bezirksliga. Einen Wechsel gab es auf der Trainerbank.







Link kopiert



Der Club aus dem Zeller Ortsteil besticht Spielzeit für Spielzeit – was die Ligenzugehörigkeit angeht – mit Kontinuität. Wenn zum 17. August der Ball in der Bezirksliga wieder rollt, wird auch der FV Unterharmersbach wieder am Start sein. In der Liga spielt das Team aus dem Schwarzwald soliden Fußball, auch wenn es in den vergangenen Jahren nicht für die oberen Tabellenregionen gereicht hat. Eine Top-Platzierung wie in der Saison 18/19 und den Jahren davor lässt auf sich warten.