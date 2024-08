Anzeige: Vereinsvorstellung FV Unterharmersbach

Das Ergebnis war im letzten Saisonspiel des FVU gegen Haslach zweitrangig, der Abstieg aus der Bezirksliga stand sowieso schon fest. Die Emotionen standen im Vordergrund. Schon während des Spieles gab es großen Applaus, als Torjäger Stefan Schwarz und Mentalitätsmonster Sven Bühler langsamen Schrittes unter großem Beifall und mit einer Träne im Gesicht bei ihren Auswechslungen das Feld verließen. Beide Spieler haben Großartiges für den FVU geleistet und erfuhren vom kräftig Beifall spendenden Publikum die verdiente Anerkennung dafür.

Nach dem Spiel nahm der FVU-Vorsitzende Jörg Leisinger mit schönen und anerkennenden Worten in herzlicher Atmosphäre die Verabschiedung vor. „Wir verabschieden heute echte Helden und Legenden des FV Unterharmersbach, die Unglaubliches für den Verein geleistet haben“, sagte Leisinger. Mit Schwarz geht ein ganz Großer des Vereins in den „Ruhestand“, dem ein Platz in der Ehrenhalle des FVU gewiss ist. „Mit deinem linken Goldfuß und deinem einzigartigen Kopfballspiel hast du unzählige Tore für den FVU erzielt, einst meist schöner als das andere“, sagte Leisinger. Schwarz war ebenso wie Bühler Mitglied der „goldenen Generation“ des FVU, die den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hat und dreimal den Pokal gewann.

„Du bist immer vorausmarschiert, warst ein Leitwolf und ein echter Führungsspieler. Es kommt nicht von ungefähr, dass du im Pokal-Finale in Zell den entscheidenden Elfmeter verwandelt hast“, wandte sich Leisinger an Sven Bühler. Mit Christian Hug wurde ein weiterer langjähriger FVU-Akteur verabschiedet, der mit einer wahnsinnigen Laufstärke und einem ausgeprägten Torriecher ausgestattet ist und auch in puncto Trainingsfleiß und Kameradschaft ein Vorbild war.

Nun muss sich das Team ohne einige ihrer wichtigsten Stützen in der Kreisliga A beweisen. Dabei helfen soll Patrick Ben-Aissa, der vom SV Steinach zurück nach Unterharmersbach kommt. In seiner beeindruckenden Laufbahn hat er sich beim FVU mit am wohlsten gefühlt und er will deshalb noch einmal in Blau und Weiß auflaufen. „Eine top Verstärkung. Er wird die Mannschaft nach vorne bringen. Unsere jungen Talente werden von ihm als absolutem Führungsspieler sehr viel lernen“, freut sich FVU-Manager Philipp Lehmann.

Ben-Aissa hat in seiner erfolgreichen Laufbahn unter anderem für den Kehler FV (Oberliga) sowie den SV Oberachern und den SV Stadelhofen (jeweils Verbandsliga) gespielt. In Stadelhofen ließ er in der Verbandsliga mit einem Viererpack aufhorchen. Mit dem FVU wurde er Pokalsieger. Als spielender Co-Trainer des SV Steinach war er maßgeblich am Aufstieg in die Bezirksliga beteiligt.

„Ich freue mich, wieder mit meinen ehemaligen Kollegen zusammenzuspielen und dem FVU hoffentlich sportlich helfen zu können. Die Atmosphäre beim FVU war immer top und die neue Herausforderung im Hombe spornt mich natürlich an“, freut sich Ben-Aissa.