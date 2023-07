Zum großen Wurf hat es beim FV Sulz wieder einmal nicht gereicht. Platz vier holten die Gelben schließlich in der vergangenen Saison. Sechs Zähler fehlten zur Aufstiegsrelegation in die Landesliga.

Das Saisonziel wurde an der Stellfalle allerdings trotzdem erreicht. Nach dem dritten Platz in der Hinrunde konkretisierte das Vorstandsteam, dass die Top sechs erreicht werden sollten. Mit Kampfansagen in Richtung Aufstieg hielt man sich zurück.

In der neuen Runde hat sich das Team nicht maßgeblich geändert. Liviu Chirita (vom VfR Willstätt) sowie Jonas Schwarzwälder und Carl Wöhrle (beide SC Lahr) sind neu dabei.

Wöhrle und Schwarzwälder kommen aus der A-Jugend des SC Lahr nach Sulz zurück. Bis zur B-Jugend waren beide bereits an der Stellfalle aktiv und wollen nun im Bezirksliga-Team angreifen.

Hohe Siege und hohe Niederlagen in den Testspielen

Mit Chirita ergänzt ein gestandener Spieler die Mannschaft. Der Stürmer war vor Willstätt in Windschläg, Linx und Waltersweier aktiv. „Für das Trainerteam Florian Ey und Torsten Griesbaum ist Liviu eine zusätzliche Optionen in der Offensive. Mit Erfahrung aus Landes- und Bezirksliga kann er eine wichtige Stütze werden und auch den jungen Spielern helfen sich schneller in der ersten Mannschaft zu integrieren“, teilt der Verein dazu mit. Der Neue weist zwar in der vergangenen Saison nur acht Einsätze in der Bezirksliga nach. Bemerkenswert ist allerdings seine Torquote: Er traf in sieben der acht Spiele.

Elex Bender, Jan Keller, Julian Kindle, Noah-Gabriel Markwirth, Elias Moser und Eren Uztopal sind allesamt Jugendspieler, die nun im Herrenbereich Fuß fassen wollen.

Noah Scheurer (geht zur SG Nonnenweier-Allmannsweier), Daniel Schmieder (SV Kippenheimweiler) und Calvin Bechthold (FV Dinglingen) sind die Abgänge der Sulzer.

Fünf Testspiele hat das Team bislang hinter sich. Gegen Schmieheim gab es eine 1:5-Klatsche, gegen Schutterwald nur vier Tage später dann aber einen 4:0-Sieg. Gegen den SC Kappel behielten die Sulzer mit 5:1 die Oberhand, gegen Sinzheim gab es eine 1:2-Niederlage und der FC Emmendingen gewann gegen die Gelben mit 5:2.

Ein Testspiel gegen die SG Freiamt-Ottoschwanden steht noch aus, bevor es gegen den SV Waltersweier im Pokal geht. Beim Team, das in der vergangenen Saison in der Kreisliga B nur acht Zähler holte, sind die Sulzer klarer Favorit.

Zu- und Abgänge beim FV Sulz

Zugänge: Liviu Chirita (VfR Willstätt), Jonas Schwarzwälder, Carl Wöhrle (SC Lahr), Elex Bender, Jan Keller, Julian Kindle, Noah-Gabriel Markwirth, Elias Moser und Eren Uztopal (alle eigene Jugend).

Abgänge: Noah Scheurer (SG Nonnenweier-Allmannsweier), Daniel Schmieder (SV Kippenheimweiler) und Calvin Bechthold (FV Dinglingen).

Trainer: Florian Ey (Chef) und Torsten Griesbaum.