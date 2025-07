Anzeige: Vereinsvorstellung FV Sulz

Der neue Trainer kann auf dem Platz erst einmal nicht helfen. Beim Aufstieg mit dem SC Orschweier hatte Ümit Sens Knie nach einem Foul im Strafraum eine Viertelstunde vor Ende Schaden genommen. Gehen war auch nach Schlusspfiff noch immer nicht vernünftig möglich. Sen freute sich natürlich trotzdem über den 3:0-Sieg im entscheidenden Relegationsspiel gegen die SG Ata Spor/DJK Offenburg und darüber, dass er als Kreisliga-A-Aufsteiger am Baggerloch abtreten konnte. Der talentierte Kicker ist nun der neue Coach beim FV Sulz und durch seine Verletzung zunächst auf diese Rolle festgelegt.

Die reine Trainerrolle wird Sen allerdings wohl auch voll ausfüllen, denn einige neue Gesichter müssen integriert werden und alte Leistungsträger sind beim Bezirksligisten nicht mehr da. Liviu-Andrei Chirita war mit elf Treffern in der Vorsaison noch der zweitbeste Torschütze an der Stellfalle. Nun ist er Spielertrainer beim SV Waltersweier. Patrick Schmid kickt beim TuS Legelshurst nun direkt in seinem Wohnort und Mirko Weidenbach hat seine aktive Laufbahn beendet.

Neben dem neuen Coach Sen ist auch der Co-Trainer Thomas Vehrenkamp neu – allerdings nur in neuer Rolle. „Thomas trainiert aktuell unsere B-Jugend, wohnt in Sulz und kennt den Verein somit bestens“, teilte der Verein im Mai mit. Auf Spielerseite sind Kaan-Sadi Deger (zuvor beim SC Orschweier), Denis Josan (ebenfalls zuvor in Orschweier), Laurin Hurst (zuvor beim SV Kippenheimweiler), Maik Lehmann (ebenfalls zuvor in Kippenheimweiler), Nico Zähringer (zuvor beim SC Lahr II), Torhüter Nico Pakroppa (zuvor bei den Sportfreunden Kürzell) und Fabian Till (ebenfalls zuvor in Kürzell) neu dabei.

Viele Neuzugänge aus der Kreisliga

Aus der eigenen Jugend rücken Lukas Fiedler, Niklas Fleig und Bennit Heidrich in die Herrenmannschaft auf

Was bei den Wechseln auffällig ist: Nur Zähringer spielte in der vergangenen Saison in der Bezirksliga. Die restlichen neuen Sulzer kommen aus der Kreisliga A und B. Das höhere Niveau könnte also zunächst Anpassungsprobleme mit sich bringen und die Kicker werden Zeit brauchen, um sich an die Bezirksliga – die zudem stärker geworden ist – zu gewöhnen.

Aufgrund der Abgänge und der vielen neuen Gesichter werden in Sulz zunächst einmal bescheidene Ziele für die neue Saison formuliert. „Das Team muss sich noch finden. Wichtige Spieler haben uns verlassen und die Bezirksliga ist in diesem Jahr noch stärker geworden. Unser Ziel ist es daher, in der Liga zu bleiben und uns möglichst schnell einen Vorsprung auf die unteren Plätze zu erarbeiten“, erklärt Vorstand Philipp Schleimer gegenüber unserer Redaktion.

Favorit auf den Aufstieg sind andere. „Haslach, Fautenbach, Oppenau, Rust und den neuen FC Ettenheim-Altdorf habe ich für die oberen Plätze auf dem Zettel“, so Schleimer.

Los geht die Pflichtspielsaison für die Sulzer beim FC Ankara Gengenbach im Pokal am 10. August. Zuvor sind noch vier Testspiele gegen den SV Niederschopfheim, beim FC Ottenheim, beim SC Kuhbach-Reichenbach und beim FV Herbolzheim vereinbart. Ein Test gegen den TGB Lahr hat das Team schon hinter sich. Beim 3:3 trug sich Neuzugang Fabian Till das erste Mal für seine neuen Farben in die Torschützenliste ein.