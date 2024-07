Anzeige: Vereinsvorstellung FV Sulz

Die Kicker von der Stellfalle hatten in der vergangenen Runde in der Bezirksliga einen Mittelfeldplatz gepachtet. In der gesamten Rückrunde wechselte die Position nur zwischen dem achten und zehnten Platz. Das Saisonziel ist diesmal ähnlich. Einige arrivierte Kräfte sind allerdings nicht mehr dabei.

In der Tabelle stand der FV Sulz in der abgelaufenen Runde für Kontinuität. Früh war klar, dass das Team mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben würde und die Aufstiegsplätze in Richtung Landesliga nicht mehr zu erreichen sind. Schließlich lief das Team von Trainer Florian Ey auf Rang neun ein.

Die Leistungen waren allerdings nicht so solide wie der Tabellenplatz. „Unser Vorhaben ist nun, defensiv stabiler und offensiv variabler zu agieren sowie allgemein die Konstanz gegenüber dem Vorjahr zu verbessern“, sagt Philipp Schleimer aus dem Sulzer Trainerteam. Es gab in der abgelaufenen Saison Glanzleistungen wie ein 3:0-Sieg gegen den starken Aufsteiger SC Lahr II, aber auch Rückschläge wie eine 0:2-Niederlage gegen Absteiger FV Unterharmersbach.Auch gegen das Schlusslicht aus Renchen gab es im Oktober nur ein 1:1.

Ein Mittelfeldplatz ist nun wieder das Ziel. Ob dies gelingt, hängt maßgeblich davon ab, ob die Sulzer Jugendspieler auf Bezirksliganiveau schnell Fuß fassen. Cedric Fäßler, Luk Whelan und Simon Gänshirt rücken aus dem eigenen Nachwuchs auf, dazu gesellt sich mit Calvin Maier ein A-Junior des SC Lahr.

Drei Akteure beenden ihre Laufbahn

Ein gestandener Herrenspieler fehlt demnach unter den Neuzugängen, was aber auch Teil der Philosophie ist. „Ein Hauptziel des Vereins bleibt es, Spieler aus der eigenen Jugend in die Herrenteams zu integrieren“, betont Schleimer. Maier ist ein ehemaliger Jugendspieler der Sulzer, der nach einem Abstecher zum Nachbarn nun wieder an die Stellfalle zurückkehrt. „Er ist in der Defensive variabel einsetzbar und soll sich möglichst schnell in der Bezirksliga akklimatisieren. Gleiches gilt für Cedric Fäßler“, so Schleimer.

Auf der Seite der Abgänge stehen prominentere Namen. Bjarne Binder, Nico Koch und Keeper Sascha Seilz haben ihre Laufbahn beendet. Binder war mit zwölf Toren in der abgelaufenen Runde der drittbeste Torschütze des Teams und Seilz gilt als einer der Top-Torhüter in der Bezirksliga. Beide werden daher große Lücken reißen. Mit Hendrik Mayer und Jonas Wagner wechseln zudem zwei Eigengewächse zum ehemaligen Sulzer Trainer Jan Herdrich nach Niederschopfheim. Sportlich ist das definitiv ein Schritt nach vorne, da die Hohberger in der kommenden Runde im Aufstiegskampf der Landesliga mitmischen wollen.

Favoriten auf den Aufstieg in die Bezirksliga sind andere. „Ganz oben in der Tabelle erwarte ich den SC Lahr II, den SV Haslach und den SV Schapbach“, so Schleimers Prognose.

Los geht es für die Sulzer am 18. August im Bezirkspokal. Der Gegner steht noch nicht fest. Zum Ligaauftakt wartet dann der SV Haslach.

Zugänge: Calvin Maier (A-Jugend SC Lahr), Cedric Fäßler, Luk Whelan und Simon Gänshirt (alle eigene Jugend)

Abgänge: Bjarne Binder, Nico Koch, Sascha Seilz (alle Laufbahnende), Hendrik Mayer und Jonas Wagner (beide SV Niederschopfheim)