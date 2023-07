LANGENWINKEL. Der FV Langenwinkel hat eine chaotisch verlaufene Saison hinter sich. Auf Rang elf wurde am letzten Spieltag gerade noch der Klassenerhalt geschafft.

„Wir sind, gerade in der Rückrunde, aus personellen und anderen Gründen, auf der letzten Rille ins Ziel gelangt“, bilanziert Trainer Klaus Stefan. Als Folge „wurde ein Strich gezogen, die Situation analysiert und mehrere Dinge anders betrachtet“, beschreibt er.

Personell veränderte sich vieles. Sieben Spieler verließen den Verein, wovon mehrere Aktive ihre Chance bei höherklassigen Vereinen suchen. „Wir wünschen beispielsweise Theo Rocoplan in Stadelhofen und Ferhat Uca in Lahr alles Gute. Über zwei Jahre haben sie als Stammkräfte bei uns den nächsten Entwicklungsschritt gemacht und fühlen sich jetzt bereit für höhere Aufgaben. Für uns als Verein ist das ein Kompliment“, so Stefan.

Neun Aktive kamen neu hinzu. Die Kaderplanung konnte, anders als im Vorjahr, in Zusammenarbeit von Anton Dahinten (Vorsitz), Viorel Ghita (Vorsitz Spielausschuss) und des Trainer-Teams bereits zum Trainingsauftakt am 1. Juli abgeschlossen werden. „So hatten wir zum Auftakt fast alle Spieler beisammen, um gemeinsam in eine wichtige Saison zu starten“, erklärt der in seine fünfte FVL-Saison startende Coach.

Das Kadergefüge, in dem neue Strukturen geschaffen wurden, muss sich jetzt finden, wobei die Verantwortlichen vorsichtig optimistisch sind. „Der Klassenerhalt, diesmal gerne zu einem deutlich früheren Zeitpunkt, bleibt unsere erste Priorität. Das wird herausfordernd genug, denn die Liga ist nochmal stärker geworden“, ist Stefan bewusst. Was er nicht explizit erwähnt: Der FVL schielt auf die sichere Zone des Tabellen-Mittelfelds, um möglichst nichts mit dem Abstiegssog zu tun zu haben.

Taktisch wird in der Vorbereitung mit verschiedenen Systemen und Personalkonstellationen probiert. Gerade die größere Breite in der Abwehr lässt mehr Möglichkeiten zu. „Wir müssen die Zahl unserer Gegentreffer reduzieren“, hat sich der Trainer als Ziel gesetzt. Offensiv ist mehr Torgefahr gefragt, nachdem der FVL vergangene Rückrunde zu oft mit stumpfen Waffen agiert hat.

Der Kader

Tor: Daniel Roos, Norbert Szakacs.

Abwehr: Mika Fleig, Michael Wagner, Christian Kranich, Darko Medic, Victor Draghici, Nico Burger, Youssef Farres, Philipp Dahinten.

Mittelfeld: Alexandru Ghita, Marc Stefan, Ayoub El Manssouri, Eliesse Chahid, Yven Kraut, Oliver Kruss, Nicolae Nataren.

Angriff: Geraldum Kappa, Madalin-Alin Livan und Miloud Maalmi. Trainer: Klaus Stefan (Chef) und Rasvan Ciolacu