Der Saisonstart in der Kreisliga A steht kurz bevor. Mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger in Welschensteinach geht es für die Rohanstädter in die neue Runde. Dabei peilt der FVE einen Platz im oberen Drittel der Tabelle an und will vor allem eine konstantere Leistung als vergangene Saison abrufen.

Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dem FVE in diesem Jahr bevorsteht: Viele weite Reisen in das Kinzigtal werden für das Team von Trainer Patrik Walz an der Tagesordnung sein. Nach einem hervorragenden Saisonstart in der vergangenen Saison reiften bei einigen schon Aufstiegsträume. Allerdings musste man vor allem direkt vor der Weihnachtspause eine Niederlagenserie hinnehmen und so musste man gegen Ende der Saison tatsächlich noch einmal ernsthaft um den Klassenerhalt zittern. Dennoch schaffte man diesen am Ende souverän und landete mit Platz 9 auf einem gesicherten Mittelfeldrang.

In der nun beginnenden Saison bleibt der Grundstein des Kaders beim FVE gleich. Wichtige Säulen konnten vom Verbleib in der Rohanstadt überzeugt werden und die Fans dürfen sich auf viele bekannte Gesichter freuen. Drei Neuzugänge darf das Trainerteam um Patrik Walz und Andreas Dold begrüßen. Moritz Kiesel (kommt vom Absteiger aus Grafenhausen), Niklas Grenz (kehrt nach Pause wieder zurück) und Jannis Ellenschläger (kommt aus der eigenen Jugend) werden den Kader ergänzen und breiter aufstellen.

Torwart Matthias Nägele rückt ins Trainerteam auf

Sicherlich hätte man sich den ein oder anderen Neuzugang mehr gewünscht, aber viele Spieler kennen sich und sind auf einander eingespielt, was auf jeden Fall ein Vorteil ist. Allerdings muss man auch Abgänge verkraften. Am schwerwiegendsten ist, dass der langjährige Schlussmann Matthias Nägele seine Schuhe an den Nagel gehängt hat. Nägele bleibt dem Verein verbunden und wird sich zukünftig um die Torhüterarbeit kümmern.

Co-Trainer Andreas Dold zeigt sich mit der Vorbereitung und mit der Einstellung der Mannschaft zufrieden: „Die Jungs ziehen gut mit und wir sind meistens zwischen 20 und 25 Mann im Training. Vor allem die neuen jungen Spieler fallen positiv auf und wurden super in die Mannschaft integriert. Mit dem Verlauf der Vorbereitungsspiele sind wir zufrieden, auch wenn die Niederlage in der Pokal-Qualifikation in Wagshurst zuletzt sehr weh tat.“

Foto: Künstle

Wie Dold bereits andeutet, ging die Generalprobe für den FVE in die Hose. Nach der Niederlage in Wagshurst kann man sich nun voll auf die Saison konzentrieren und hofft auf einen guten Start, um direkt den Anschluss an die oberen Tabellenregionen zu halten. Ein klares Saisonziel gibt das FVE-Trainerteam ebenfalls vor. „Mit dem jetzigen Kader, insbesondere der Breite des Kaders, wollen wir dieses Jahr oben anklopfen. Sollten die Spieler überwiegend verletzungsfrei bleiben – anders als in der vergangenen Saison –, sehen wir gute Chancen, dass wir uns im oberen Drittel aufhalten können“, so Dold.

Dold erwartet viele kampfbetonte Gegner

Man dürfe nicht außer Acht lassen, dass dieses Jahr viele Mannschaften aus dem Kinzigtal in der Liga sind, die meistens über den Kampf und den Willen kommen. Da heißt es, dagegen zu halten. „Wir müssen von Beginn an 110 Prozent geben und vollen Einsatz und Willen auf den Platz bringen. Wenn wir das schaffen und uns vor allem auch nicht wieder eine Auszeit direkt vor der Winterpause nehmen, sind wir alle sehr positiv gestimmt, dass wir eine gute Runde spielen können“, so Dold.

Auch bei seinem Favoritentipp gibt sich Andreas Dold eindeutig und nennt den FV Dinglingen als heißen Kandidaten für den Aufstieg. „Sicherlich gibt es viele Mannschaften, die eine Rolle spielen werden. Immer aufpassen muss man natürlich auf die Absteiger, die grundsätzlich immer als Favoriten zu nennen sind. Aber auch die Aufsteiger können aus der Euphorie heraus oftmals gute Ergebnisse erzielen“, erklärt der Co-Trainer.

Zu- und Abgänge

Zugänge:

Moritz Kiesel (SV Grafenhausen), Niklas Grenz (Rückkehr nach Pause), Jannis Ellenschleger (eigene Jugend). Abgänge

Matthias Nägele (Laufbahn beendet), Lukas Dees (SC Kappel), Samuel Schäuble (SV Münchweier), Niklas Grießhaber (SG Wallburg/Eettenheimweiler). Trainer:

Patrick Walz (2. Saison)