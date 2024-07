Anzeige: Vereinsvorstellung FV Ettenheim

Für den Bezirksliga-Neuling FV Ettenheim geht es langsam in die heiße Phase. In rund drei Wochen kommt es direkt zum Auftakt in die neue Saison zum Derby gegen den FSV Altdorf. Nach einer hervorragenden Saison mit teilweise glanzvollen Spielen hat der FVE unter der Leitung von Trainer Patrick Walz und dem Spielertrainer Andi Dold am vorletzten Spieltag mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten aus Mühlenbach die Meisterschaft perfekt gemacht. Mit Michael Schwanz und Jan-Luca Schindler waren die beiden Top-Torschützen der Liga im Team der Ettenheimer.

„Mit der Vorbereitung sind wir bislang zufrieden. Die Jungs ziehen gut mit. Wir haben eine große Trainingsbeteiligung und haben bereits mit dem Gewinn der diesjährigen Stadtmeisterschaft einen kleinen Erfolg erzielt,“ sagt Dold auf Nachfrage. Mit Jens Enderle, Michael Schwan und Nicolas Schrempp wurden wichtige Stützen der Mannschaft auch für die kommende Saison gehalten. Auch Top-Torjäger Jan-Luca Schindler gehört seit Jahren zur FVE-Familie und wird ebenfalls den Gang in die Bezirksliga mit antreten.

Mit Rudi Kanz vom SV Grafenhausen, Jannis Steinle vom FC Emmendingen und Sebastian Schönherr vom SV Kippenheim hat sich der FVE in der Sommerpause gezielt verstärkt und auch in der Breite den Kader besser aufgestellt. „Wir sind mit den Neuzugängen bislang voll zufrieden. Sie haben sich gut in die Mannschaft integriert und machen einen guten Eindruck. Sie werden uns sicherlich in der kommenden Saison gut verstärken,“ sagt Dold. Mit Felix Schmidt, der zum Zeller FV wechselt, steht auch ein Abgang fest.

Auf die Ziele für die kommende Saison angesprochen sagt Dold: „In erster Linie ist unser Ziel der Klassenerhalt. Bleibt die Truppe so zusammen und insbesondere verletzungsfrei, können wir bestimmt den ein oder anderen in der Liga ärgern. Wir wollen in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen und immer mit Leidenschaft spielen. Außerdem wollen wir unseren Fans jede Woche zeigen, dass wir den Kampf annehmen und alles dafür geben, in der Bezirksliga zu bestehen.“

Auch im Bezug auf die Favoriten für die neue Runde äußert sich Dold eindeutig: „Für mich sind der SC Lahr II und der FV Sulz die größten Favoriten auf den Aufstieg. Gerade die Lahrer Mannschaft kann aus einem großen Spielermaterial auswählen und hat sehr gute Einzelspieler. Auch der FV Sulz hat sich qualitativ verstärkt und verfügt über einen der besten Kader der Liga.“ Wenn der FVE an die gezeigten Leistungen aus dem vergangenen Jahr anknüpft, ist eine gute Rolle in der Bezirksliga drin.