Anzeige: Vereinsvorstellung FV Dinglingen

Das Team will nach einer von Verletzungen geplagten Saison wieder angreifen. Insgesamt kann die Mannschaft sieben neue Spieler begrüßen, drei verlassen den FVD in Richtung des neu gegründeten Clubs nach Langenwinkel. In der Kreisliga A will sich das Team in der oberen Tabellen-Region etablieren.

In Kürze startet auch der FV Dinglingen in die neue Saison in der Kreisliga A. Nach einer von Verletzungen geplagten vergangenen Saison blieb man letztlich ein wenig hinter den eigenen Ansprüchen zurück und man möchte in der neuen Runde wieder voll angreifen und ein Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitsprechen.

Nach dem souveränen Aufstieg galt das Team auch in der vergangenen Saison als einer der Geheimfavoriten auf die Meisterschaft. Der Kader war größtenteils mit herausragenden Spielern bestückt, doch bereits in der Vorbereitung schlug das Verletzungspech zu. Zahlreiche Spieler fielen mit langfristigen Verletzungen aus, sodass man mit einem stark dezimierten Kader in die Runde gehen musste. Dies zog sich durch die gesamte Vorrunde, dennoch gelang es der Mannschaft, meist gute Leistungen abzurufen und sich in der Spitzengruppe zu etablieren.

Lesen Sie auch

Mit Start der Rückrunde allerdings musste man den vielen Verletzungen Tribut zollen und verlor den Anschluss an die Tabellenspitze. Am Ende konnte das Team mit dem neunten Tabellenrang dennoch zufrieden sein. Nun will die Mannschaft angreifen und sich weiter verbessern.

Luke Schröder, der das Amt des sportlichen Leiters von Benni Ebler übernommen hat, sagt: „Die Vorbereitung läuft bislang wie erwartet. Alle sind sehr fokussiert und freuen sich auf den Rundenbeginn. Die Testspiele verliefen überwiegend positiv, auch wenn wir natürlich nicht immer den vollen Kader zur Verfügung gehabt haben.“

Auch personell stellt sich der FVD für die neue Saison neu auf. Mit Andreas Grasmik, der vom SV Kippenheim kommt, Waldemar Schwabauer (ebenfalls aus Kippenheim), Maximilian Lenz vom TuS Mahlberg und den A-Jugendlichen Lukas Belon Philip Justus, Sipan Özek und Damian Gensmantel, kann das Trainerteam insgesamt sieben Neuzugänge im Team begrüßen.

„Wir sind mit unseren Neuzugängen bislang vollauf zufrieden. Sie haben sich bereits gut integriert und werden dem Team sicherlich schnell helfen. Gerade mit Andreas Grasmik ist es uns gelungen, einen erfahrenen Mann vom FVD zu überzeugen, der bei uns eine wichtige Rolle einnehmen soll. Auch die A-Jugendlichen sollen langsam an das Männer-Team herangeführt werden und ich bin mir sicher, dass Andrej Zerr, der in seine dritte Saison als Trainer bei uns gehen wird, die Mannschaft gut aufstellen wird.“

Mit Oliver Kruss, Michael Wagner und Yevgeniy Lesnitskiy verlassen drei Spieler den FVD in Richtung des neu gegründeten Clubs nach Langenwinkel. Auf die Ziele für die kommende Saison angesprochen, zeigt sich Schröder deutlich: „Wir wollen als Team so schnell wie möglich zusammenwachsen und uns in der oberen Tabellen-Region etablieren. Zudem wollen wir möglichst verletzungsfrei durch die Runde kommen, was uns in der vergangenen Saison leider nicht geglückt ist. Wir haben einen guten Kader, der über eine Menge Potenzial verfügt und sind uns sicher, dass wir dieses auch in der bald beginnenden Saison abrufen werden.“

Neue Spieler sollen schnell integriert werden

Angesprochen auf die Favoriten für die kommende Runde, sagt Schröder: „Ich sehe vor allem den Zeller FV als großen Favoriten an. Sie haben eine gute Mannschaft mit erfahrenen Spielern und sich zudem noch einmal gut verstärkt. Der Aufstieg wird sicherlich über sie entschieden. Auch der SC-Kuhbach-Reichenbach hat eine gute letzte Runde gespielt und ist zu beachten. Zudem darf der Aufsteiger von der TGB Lahr nicht unterschätzt werden. Sie sind sicherlich in der Lage, zu überraschen.“

Auf die eigene Rolle in der Liga angesprochen, sagt Schröder: „Für uns ist es wichtig, die neuen Spieler so schnell wie möglich zu integrieren. Wir haben sicherlich die Ambitionen, ganz oben mitzuspielen, sind aber nicht der Top-Favorit. Wir wollen eine gute Runde spielen und die größeren Aufstiegsfavoriten, wenn es geht, gerne ärgern. Zudem wollen wir unseren Fans in jeder Woche das Gefühl geben, alles auf dem Platz gegeben zu haben.“

Auch beim FV Dinglingen sind die Vorbereitungen für die neue Saison also so gut wie abgeschlossen und es kann wieder losgehen. Mit der Qualität, die der Kader zweifellos besitzt, ist mit dem FVD in der neuen Saison zu rechnen und der Aufstieg ist sicherlich kein unrealistisches Ziel mehr.