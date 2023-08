Vorne drückte beim FV Dinglingen in der vergangenen Runde noch der Schuh. Für mehr Offensivpower wurde das Team mit Roman Bulgakov vom SC Lahr verstärkt. Zudem schnürt nun Nicolae Calancea seine Schuhe in der Kreisliga A Süd. Er spielte schon für die Nationalelf der Republik Moldau.

DINGLINGEN. Als Aufsteiger wirbelte der FV Dinglingen die Kreisliga A Süd vergangene Saison ordentlich durch. Das Team spielte lange um die Spitzenplätze mit und wurde am Ende Sechster. „Auch wenn in den letzten Saisonwochen die Luft etwas raus war, konnten wir am Ende mit dem Erreichten zufrieden sein“, fasst Spielausschuss-Vorsitzender Benjamin Ebler im kurzen Rückblick zusammen.

Im Wissen um die vergangene Saison gezeigte Leistung wurde beim FVD die Zielsetzung für die kommende Runde neu ausgerichtet. Das hat unter anderem mit zu bearbeitenden sportlichen Themen und der Reaktion in der Kaderplanung zu tun. „Wir hatten, weil es teilweise in der Chancenverwertung Luft nach oben gab, vergangene Saison den sechstschlechtesten Angriff ligaweit“, zeigt Ebler auf. Darauf wurde reagiert, indem unter anderem Viktor Klein (SV Oberkirch) verpflichtet wurde. Ebenso neu hinzu kommt mit Roman Bulgakov (SC Lahr) ein alter Bekannter. Nach fünf Jahren kehrt der Angreifer zurück. Beim SCL, unter anderem infolge immer wieder auftretender Verletzungsprobleme, lief es selten wie gewünscht für ihn. „Hier können wir seine Belastung besser steuern. Roman ist fit und bedeutet für uns einen qualitativen Sprung“, so Ebler.

Selbiges darf getrost für die Verpflichtung Nicolae Calanceas gelten. Der ehemalige Nationalspieler der Republik Moldau, seit Jahresbeginn und dem Ende seiner Profikarriere vereinslos und beruflich bei einem FVD-Sponsor tätig, „ist ein Königstransfer ohnegleichen für uns“, unterstreicht der Spielausschuss-Vorsitzende.

Spieler sollen noch mehr miteinander sprechen

Mit dieser qualitativen Verstärkung sollen neben den offensiven auch defensive Verbesserungen einhergehen. „Wir pflegen einen offensiv orientierten und dominanten Stil, standen dadurch jedoch zuletzt immer wieder nach hinten hin zu offen. Beim Thema Restverteidigung besteht Luft nach oben“, zeigt Ebler auf.

In der Vorbereitung trainierten die Kader der ersten und zweiten Mannschaft wieder miteinander. Der „Wohlfühlfaktor“ sollte stimmen, wie es Ebler ausdrückt. Das aus Andrej Zerr, Artjom Scheibel und Pavel Korobkin bestehende Trainer-Team geht in seine zweite Saison und setzt auf viel Kommunikation mit den Spielern. Viele Einzelgespräche werden, gerade mit den aufrückenden Nachwuchskräften, geführt. „Insgesamt sollen die Spieler auch auf dem Platz noch mehr miteinander reden und sich so unterstützen. Das können sie noch besser machen“, beschreibt Ebler.

Einige Verletzungen in der Vorbereitung

Das Kreisliga-Feld erwarten die Dinglinger Verantwortlichen als eng beisammen bleibende Gesellschaft. Ebler kann sich einen Fünfkampf um die Spitzenplätze vorstellen, „während wir eine wichtige Rolle in der Aufstiegsfrage, im Bestfall als Teil dieses Fünferfeldes, spielen wollen“.

Allerdings hat es bereits das Startprogramm in sich. „Nach den ersten sechs Spielen werden wir wissen, wohin der Weg führt“, so der Spielausschuss-Vorsitzende. Die Vorbereitung verlief nicht ohne Blessuren. Phasenweise fielen mit Artjom Scheibel, Amos Kummer, Lukas Schneller (alle Handverletzungen) und Delovan Aslan (Bänder) gleich vier Abwehrspieler aus.

Kader, Neuzugänge und Abgänge beim FV Dinglingen

Tor:

Nicolae Calancea, Daniel Smirnov und Robin Hübner Abwehr:

Majd Al Hamod, Daniel Duschkin, Artjom Scheibel, Eduard Votteler, Delovan Aslan, Lukas Schneller, Amos Kummer, Daniel Klein, Erlind Hoti, Luis Frey und Luis Torres. Mittelfeld/Angriff: Wladislaw Duschkin, Robin Reichel, Manuel Scheibel, David Wagner, Viktor Klein, Roman Bulgakov, Pavel Korobkin, Philipp Justus, Markus Mengel, Michael Spiridi, Dominik Wolf, Louis Brieger, Calvin Bechthold, Arlind Isufi, Friedrich Martens, Marcello Urso und Nelson Fernandes. Zugänge: Roman Bulgakov (SC Lahr), Nicolae Calancea (vereinslos), Daniel Klein (SC Lahr U19), Viktor Klein (SV Oberkirch), Luay Kataya (SC Kuhbach-Reichenbach), Calvin Bechthold (FV Sulz U19), Oliver Böning (SC Friesenheim U19), Philipp Justus, Amos Kummer, Lukas Schneller, Leon Dommasch, Drilon Kuci, Tiziano Italo und Siyabend Özek (alle eigene Jugend). Abgänge: Michael Wagner (FV Langenwinkel), Alex Titov, Florim Ahmeti (beide SV Kippenheim), Samuel Bell, Dennis Adamecz (beide SV Grafenhausen), Mohamed Dormane (Ziel unbekannt) und Jason Keita (SC Orschweier). Cheftrainer: Andrej Zerr